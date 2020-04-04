ВСУ "заставили" боевиков соблюдать режим "тишины" : противник считает потери

В пятницу, 3 апреля, боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию. Об том в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенныхсил.

В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вчера зафиксировано 10 обстрелов.

Утром противник выпустил 43 мины 82-го калибра по защитникам Павлополя, а после обеда применил против защитников этого населенного пункта гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С направления населенного пункта Каштановое оккупанты вечером обстреляли наши опорные пункты вблизи Авдеевки, выпустив восемь мин калибра 82 мм, впоследствии противник открыл огонь по этому участку из стрелкового оружия.

"Учитывая опасность, которая возникла в результате применения российскими наемниками минометов, подразделения Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения преступных действий врага", - говорится в сообщении.

Реклама

В этот же день вблизи Красногоровки оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в течение суток противник открывал огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра по окрестностям Каменки и Новотроицкого, а в районе опытно дважды применил крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

"Украинские защитники вовремя реагировали на каждый обстрел со стороны оккупационных войск и дали враждебным подразделениям достойный отпор", - говорится в сообщении.

Шесть обстрелов боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В тренде Вражеские обстрелы и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Вблизи поселка городского типа Новотошковское враг трижды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В общем, боевики выпустили здесь 20 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 26 мин калибру120 мм.

Для обстрела наших позиций в районе села Орехово, что вблизи Новотошковского, боевики применили минометы калибров 120 мм – 6 мин, 82 мм – 5 мин и станковые противотанковые гранатометы – 5 выстрелов. А по опорным пунктам у Новозвановки противник выпусти 10 мин 82-го калибра.

Из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли защитников Луганского, что в Донецкой области.

"Во время обстрелов прошедшие сутки наши военнослужащие проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины". Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было", – говорится в сообщении.

По предварительным данным разведки, 3 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали трех российских оккупантов.

С началом текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на Донбассе под обстрел боевиков попала школа.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама