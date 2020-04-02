Более 150 уничтоженных и раненых: стало известно о больших потерях боевиков

У боевиков были потери только за неделю 30 раненых и уничтоженных, а за весь март украинская армия ликвидировала 51 оккупанта и более сотни получили ранения. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Согласно подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошлый месяц составили: погибшие – 51 оккупант, ранены и травмированы – 113 боевиков.

Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили десять единиц техники противника. Это, в частности, миномет калибра 120 мм, две боевые машины пехоты, два МТЛБ, беспилотный летательный аппарат и четыре военных автомобиля.

Реклама

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", – заявили в штабе.

Как сообщали новости "Сегодня", к сожалению, в марте и ВСУ понесли серьезные потери. Помимо дежурных регулярных обстрелов, оккупанты стали чаще применять снайперов, диверсантов и противотанковые ракетные комплексы.

Смотрите также в сюжете, что происходит на передовой, и какая там сейчас обстановка:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама