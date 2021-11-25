Закидали камнями и подожгли: в Донецкой области подростки жестоко убили двух мужчин

Максимальное наказание для преступников – пожизненное лишение свободы

В Донецкой области произошло жуткое убийство. Фото: коллаж "Сегодня"

В Донецкой области двое парней – 16 и 18 лет – жестоко убили двух мужчин. Также они сожгли дом.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Жуткие детали

В августе 2021 года 16-летний и 18-летний парни устроили пьянку. Затем они поссорились на улице со своим знакомым. В результате 44-летнего мужчину избили.

Когда пострадавший потерял сознание, его затащили в заброшенное здание и забросали камнями.

Свидетелем преступления стал 52-летний прохожий. Злоумышленники жестоко убили его и покинули в том же помещении. У одного из мужчин парни вытащили паспорт, военный билет и мобильный телефон.

Преступники сожгли дом

Через два дня подозреваемые парни вернулись на место преступления. Дом, в котором спрятали тела, подожгли.

Что грозит злоумышленникам?

Максимальное наказание для преступников – пожизненное лишение свободы.

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