Благодаря шахтерскому веломарафону в Доброполье собрали средства для помощи детской больнице и реабилитационному центру

Более ста участников – детей и взрослых – преодолели около 30 километров донбасской степью и собрали средства для приобретения необходимого оборудования для местного детского реабилитационного центра и детского отделения городской больницы.

Велосипеды, люди в спортивной одежде и медицинских масках, море положительных эмоций – утром 31 мая на центральной площади Доброполья, Донецкой области, бушевали эмоции. Местные обогатители с фабрики ДТЭК Добропольская предложили объединиться в благотворительном марафоне шахтерам из соседних предприятий ДТЭК Энерго и горожанам со всего большого Доброполья.

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"Мы не ожидали, что добропильцы так нас поддержат, – признается начальник отдела по управлению персоналом Татьяна Борисова. - Где-то 27 мая мы разместили объявление о благотворительном марафоне в соцсетях, и уже 31 мая собрали более ста участников из нескольких городов региона. Людей не испугала даже дождливая погода, что испытывала нас на прочность. К нам присоединились не только работники угледобывающих предприятий, но и горожане, предприниматели. Например, местный бизнесмен, предоставляет велики в прокат, предложил арендовать "железных коней" всем, кто не имеет собственных, и отдал половину заработанных средств в фонд нашего марафона. Другая организация бесплатно обеспечила защитными шлемами детей, принимавших участие в марафоне".

Акцию от обогатителей поддержала и местная полиция, и участники велоклуба "Добровело", которые обеспечили безопасное движение колонны. Велосипедисты отправились с центральной площади города и проехали к местной достопримечательности в селе Доброполье – колодцу с аистом.

"Эпидемия коронавируса, приостановка работы наших местных шахт и кризис приводят к тому, что мы так концентруемся на собственных проблемах, что забываем о том, что вокруг есть много людей, которые очень нуждаются в нашей помощи, - рассказала главный специалист по операционным улучшениям Октябрьской ЦОФ Оксана Малий. – Так этот веломарафон стал для нас хорошей возможностью не только отвлечься от собственных проблем, но и сделать доброе дело".

Средства на помощь местным детям, оказавшимся в кризисной ситуации, давали кто сколько сможет. Организаторы признаются, что были приятно удивлены, что удалось собрать более 10 000 гривен.

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"Надо меньше говорить, а больше делать, – убеждена генеральный директор Добропольской ЦОФ Надежда Судак. - Надеюсь, что подобные веломарафоны станут доброй традицией. Тем более очень приятно во время таких мероприятий находить новых друзей и единомышленников. ДТЭК разделяет ценности общества, и это далеко не первая инициатива нашей рабочей молодежи о помощи детям. В партнерстве – сила, мы уверены".

Директор детского реабилитационного центра Валентина Капуш была очень благодарна за удобный диван для отдыха малышей, спортивный инвентарь и игрушки, которые за собранные средства приобрели благотворители: "Для каждого ребенка очень важно знать, что о нем помнят, что есть люди, которым не безразлична детская судьба. Каждый из наших детишек хочет быть уверенным, что его слышат и видят. Так что такая помощь всегда уместна".

Также за собранные средства марафонцы приобрели водонагревательный бак и электрический тонометр для маленьких пациентов детского отделения Добропольской больницы интенсивного лечения.

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