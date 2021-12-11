Жестоко убили оккупанты: в Краматорске открыли памятник 16-летнему Степану Чубенко

Парень был игроком юношеской сборной местного футбольного клуба "Авангард"

Автором памятника стал краматорский скульптор Игорь Нестеренко / Фото: Коллаж: Сегодня

В Краматорске Донецкой области установили памятник 16-летнему Народному Герою Украины Степану Чубенко. Парня посмертно наградили орденами "За мужество" III степени, "Народный Герой Украины", нагрудным знаком "Кровь за Украину" и медалью "За жертвенность и любовь к Украине".

Об этом сообщил Краматорский городской совет.

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Когда начались пророссийские выступления в Украине в 2014 году, Чубенко вместе с друзьями участвовал в протестах в Краматорске на поддержку Украины.

Кроме этого, ребята носили продукты, воду, а также средства гигиены украинским военным, которые прибыли в город. Степан снял с городской площади флаг "ДНР".

Как выглядит памятник

Чубенко изображен в полный рост с мячом в руках, в динамичном движении. Одет в спортивную форму команды с эмблемой Краматорского футбольного клуба "Авангард", за юношескую сборную которой он играл.

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На открытие памятника собрались жители Краматорска

В память о герое руководство клуба решило навсегда закрепить за ним первый номер. Открыть памятник пригласили городского председателя Александра Гончаренко и маму погибшего школьника Сталину Чубенко.

Мемориал открывала мама погибшего.

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"Я уверен, что этот памятник станет местом, которое посетит много людей, и все они узнают об этом навсегда молодом парне из Краматорска. Потому что пока жива память о человеке – жив и он", – обратился к собравшимся городской голова Александр Гончаренко.

Убийство школьника

23 июня 2014 года парень возвращался из Киева через Донецк, где был задержан боевиками "ДНР" батальона "Керчь". По одной из версий, школьник был задержан за желто-голубую ленточку на рюкзаке и расстрелян. В документе т.н. "прокуратуры "ДНР" говорится, что боевики подозревали Чубенко в участии в "Правом секторе".

СМИ обнародовали отрывки допросов соучастников и свидетелей жестокого убийства школьника Степана Чубенко, расстрелянного боевиками так называемой "ДНР".

"Пинали с ноги, пока сидел, связанный, под комендатурой. Зубы выбили. Повели к берегу реки. Руки скрутили за спиной скотчем, футболку – на голову. Кроссовки с него перед расстрелом сняли, мародеры. "Керчь" выстрелил в затылок. Всего выстрелов пять", – рассказал следователь.

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