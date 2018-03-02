Житель Донбасса превратил пасынка в "порноактера"

В Славянске задержан мужчина, который длительное время изготавливал и распространял продукцию, содержащую детскую порнографию. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По данным ведомства, мужчина в собственном доме устроил мини-студию и длительное время занимался изготовлением и распространением порнографической продукции.

"Мужчина, будучи активным пользователем так называемого "черного интернета" и находясь в группе "единомышленников", распространял видео и изображения порнографического характера, в том числе, содержащих детскую порнографию. "Героями" роликов были несовершеннолетние, в частности, пасынок задержанного. Число жертв извращенца будет установлено в ходе досудебного расследования", – отметили в прокуратуре.

Во время санкционированного обыска в доме педофила изъяли большое количество продукции с эксклюзивным контентом детской порнографии, компьютерную технику, накопители, фото – и видео технику, с помощью которой были сняты половые сношения с детьми.

Напомним, в Харьковской области задержали педофила. Восьмилетняя девочка стала жертвой насильника.