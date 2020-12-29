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Жителей ОРДЛО будут вакцинировать от коронавируса на КПВВ

29 декабря, 01:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Местные власти готовят специальные зоны

Правительство Украины предусмотрело возможность вакцинации против коронавируса жителей временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей. Вакцинироваться они смогут на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ).

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Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Дом", передает УНН.

"Одной из целей стратегии вакцинации от коронавирусной инфекции является обеспечение вакцинацией жителей неподконтрольных территорий. Мы ждем наших граждан, мы готовы предоставить им услуги по вакцинации", - сказал Немчинов.

Министр уточнил, что это касается, прежде всего, людей в возрасте, которые в зоне риска.

Немчинов напомнил, что КПВВ на Донбассе оборудованы сервисными зонами, где жители временно неподконтрольных территорий могут получить всю необходимую помощь.

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"Местные власти подготовили специальные зоны, где будут расположены центры предоставления админуслуг, где людям не нужно будет ехать вглубь неконтролируемой территории для получения пенсий, оформление свидетельств о рождении, смерти, других документов", - заявил министр.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что у Украины будет достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину для Украины уже в конце января, в крайнем случае – в феврале.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Донбасс вакцинация коронавирус Кабинет министров КПВВ ОРДЛО
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