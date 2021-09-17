Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

Жителей ОРДЛО заставляют голосовать на выборах в российскую Госдуму. Эксклюзив "Сегодня"

Александр Махов Александр Махов корреспондент
17 сентября, 20:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Людей везут автобусами до границы и отказаться от поездки почти невозможно
Выборы в Госдуму проходят под принуждением. Коллаж "Сегодня"
Выборы в Госдуму проходят под принуждением. Коллаж "Сегодня"

Составляют списки на предприятиях и отвозят автобусами прямо на участки. Украинцев на оккупированном Донбассе заставляют голосовать за российскую Госдуму. Выборы начались сегодня.

Корреспондент "Сегодня" поговорил с людьми, которые живут в оккупированном Луганске, и узнал – если отказываются голосовать, рискуют потерять работу.

Как организованы "выборы" в ОРДЛО

Реклама

С самого утра с оккупированного Донбасса на выборы в Госдуму в Россию людей отправляют автобусами. Автобусы – бесплатные. Людей возят на избирательные участки у российской границы и обратно, рассказала нам эксклюзивно жительница оккупированного Луганска.

"Довозят до российской границы. Они перейдут границу. Там их встретят автобусы российские, отвезут на выборы. Они проголосуют, потом вернутся, а наши водители будут ждать их и отвезут обратно", – рассказала местная жительница.

Люди, которые едут с оккупированной территории на подконтрольную, рассказывают о мощной агитации получать российские паспорта и админдавлении голосовать.

"Я знаю, что наш сосед, они с организацией едут. Те, кто российские паспорта взял – те едут", – говорят местные.

Читайте также:

Выбора нет

Журналист Александр Белокобыльский в 2014-м выехал из Луганска, но поддерживает контакт со многими людьми в оккупации. Говорит, что у бюджетников фактически нет выбора. Во всех так называемых бюджетных организациях псевдореспублик составили списки работников, которые должны проголосовать. За отказ угрожают увольнением.

"Объяснение – что я не захотел или были дела на огороде или на даче – они не прокатывают", – говорит журналист.

Реклама

Последние два года Россия активно раздает жителям оккупированной части Донбасса свои паспорта. Сколько украинцев уже успели их получить – точная цифра неизвестна. По подсчетам Совбеза Украины это около 600 тысяч. Избирателей в России около 100 миллионов. Даже если все украинцы с российскими паспортами поедут голосовать, они смогут добавить лишь полпроцента от общей явки. Поэтому эта игра Кремля точно не под выборы в Госдуму.

Зачем это России?

Политолог Андрей Золотарев считает, что России не так важны голоса жителей Донбасса, как сам факт участия этих людей в голосовании.

"Есть политический момент, адресованный Киеву – показать, что "мы здесь хозяева ситуации". Показать себя контроллерами, свою степень влияния", – отмечает политолог.

И если людей из ОРДЛО вывозят на территорию России, в оккупированном Крыму незаконные выборы Кремль устраивает не скрываясь. МИД Украины уже выразил возмущение тем, что Россия принудительно привлекает украинцев в оккупации к участию в голосовании. И призывает мир не признавать результатов такого волеизъявления.

"Я понимаю, что мы этим выборы не отменим. Но всему приходит свой конец и российской оккупации конец придет. И когда это произойдет, то за все те зафиксированные случаи правонарушений России придется заплатить", – уверен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Реклама

Голосование в Госдуму России продлится в течение трех дней. Без международных наблюдателей, в первый раз от такой миссии отказались даже в ОБСЕ. Кого объявят победителем, вряд ли интрига.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

17 сентября 1991. Постановлением Верховной Рады Украины министром социального обеспечения Украины назначен Аркадий Ершов...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

27 610

заболело за неделю в Украине

+62%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

статистика
Курс криптовалюты СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (usd)

Bitcoin Cash (BCH)

624.9

Ethereum Classic (ETC)

56.75

Litecoin (LTC)

180.14

Комаровский в теме
Как укрепить здоровье ребенка осенью
Спроси у доктора
SHOW MUST GO ON

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Собаки в стильных кампейнах — Jacquemus Fall 2021. Как вам?
Осень в большом городе
Главные кинопремьеры сентября
Хочу в кино
Идея для отпуска в Украине
Куда отправиться в путешествие на авто
Топ-4 направления
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять