Александр Вилкул: "Прекратим издевательства власти над людьми. Снизим тарифы и повысим доходы"

Александр Вилкул: "Прекратим издевательства власти над людьми. Снизим тарифы и повысим доходы" 2019-02-28T10:00:00+02:00 Харьков







"Монетизация субсидий и льгот – это очередное жульничество власти и обворовывание людей, – об этом кандидат на пост Президента Украины от "Оппозиционного Блока – Партии мира и развития" Александр Вилкул заявил в эфире программы "Выбор" на ТРК "Украина". – Само слово монетизация походит от "монеты". Вот кто верит, что ему дадут необходимое количество монет, чтобы заплатить всю сумму за услуги ЖКХ?"

Вилкул раскрыл механизм обмана: "За пять лет подняли цены на газ в 10 раз. Говорили, не волнуйтесь, все получат субсидии. В итоге, кому-то дали эту субсидию, а кому-то не дали. Потом изменили правила получения субсидий, и в два раза уменьшили количество ее получателей. По сути, обворовали людей. Что теперь говорят? У вас есть льгота, мы ее забираем и взамен даем деньги. Через два-три месяца эти деньги отберут путем повышения цен на продукты питания, на коммуналку. Не останется ни денег, ни льгот. Это циничный обман людей!".

Александр Вилкул в 2012–2013 годах работал вице-премьер-министром Украины, курирующим сферу ЖКХ. При нем тарифы не выросли ни на копейку. И сейчас в парламенте находится пакет законопроектов Вилкула, позволяющий комплексно решить проблему неподъемных тарифов в ЖКХ.

На конец 2018 года задолженность потребителей за коммунальные услуги составляла 55,6 млрд грн, в то время как пять лет назад она не превышала 13 млрд грн. Пенсия 1700 грн, платежка – 2200. Как выжить? Люди отрезают батареи и переходят на дрова или электричество. Оформляют разводы. Выписывают детей из квартиры. Отапливают только одну комнату. Экономят на еде и лекарствах. Теряют последнее жилье в борьбе с коллекторами. И все больше семей скатываются из бедности в нищету.

Вилкул обещает после победы на выборах привести тарифы к экономически обоснованным, то есть снизить их минимум вдвое, а также повысить доходы населения. Ведь, в конце концов, дело не в том, какая цена, а в том, какую долю доходов забирает коммуналка у семьи. В программе кандидата четко написано: на законодательном уровне будет закреплен "потолок" для коммунальных затрат – 15% семейного дохода, и не выше.

Законопроекты Вилкула направлены на запрет целого ряда бесчеловечных практик: начисление пени, выселение людей из единственного жилья из-за долгов по коммуналке, террор должников со стороны бандитов-коллекторов. Первопричиной роста долгов являются неумелые и даже преступные действия власти, которая развалила экономику, пошла на кабальные условия МВФ и позволила государственному "Нефтегазу" работать на карман своих менеджеров, а не на бюджет. Простые люди теперь расплачиваются за провалы власти. Разве это справедливо?

"Мы прекратим эту практику выплаты миллионных премий руководителям госкомпаний. Глава Нефтегаза получил в 2018 году 8,5 миллиона долларов, а президент США – 400 тысяч, в 20 раз меньше, чем глава украинского госпредприятия! – говорит Вилкул. – Мы заставим руководство Нефтегаза вернуть эти многомиллионные выплаты, и руководители государственных компаний будут получать не миллионы, а так же, как все граждане".

Во время работы в правительстве Вилкулу удавалось удерживать рост тарифов тем, что он внедрял целый ряд энергосберегающих проектов. И была высокая отдача. Сейчас оппозиционер предлагает вернуться к этой теме.

Термосанация жилых домов позволит снизить энергопотребление на 70%. "Необходима коммунальная революция, в хорошем значении этого слова, – считает Александр Вилкул. – В свое время у нас была договоренность с Мировым банком о финансировании проектов по модернизации домов, которая позволила бы сократить потребление тепла и, соответственно, снизить расходы семей на коммуналку. То есть, если сейчас за отопление квартиры семья платит 3 тысячи гривен, то после термосанации станет платить только 900 гривен".

Примером для Украины может служить Берлин, где значительная часть застройки – советского периода, с применением аналогичных материалов и технологий. После модернизации старого жилого фонда немцы снизили энергопотребление на 60–70%. Провели утепление стен, заменили старые окна и двери, установили счетчики и накрышные котельные, чтобы температура горячей воды не терялась при транспортировке. Александр Вилкул, досконально изучивший этот опыт, считает, что такой проект просто необходим Украине.

"Снизим потребление – будем меньше закупать энергоресурсов за границей, меньше тратить валюты, будет стабильнее курс гривны", – добавляет Александр Вилкул.

Но модернизация жилого фонда не отменяет требования снизить тарифы до экономически обоснованных. "В украинском государственном предприятии "Укргазвидобування" нет ни одной копейки частного капитала, там 100% государственных акций. Они добывают украинский газ. У нас по Конституции все недра принадлежат народу. Себестоимость добычи – 2 000 грн за тысячу кубометров, продают за 8 550 грн. Можно ли снизить тарифы в 2 раза? Да, еще и останется на новые скважины, и на капвложения, и на модернизацию. Поэтому надо принимать весь пакет наших законопроектов одновременно, и тогда будет реальный эффект", – подчеркивает Александр Вилкул.

Точечные действия проблемы не решат. Нужно запретить власти издеваться над людьми и метаться из стороны в сторону, то давая субсидии, то забирая льготы и выдавая медяки в качестве "компенсации". Долги в ЖКХ – это проблема национального масштаба. И очевидно, что нынешним управленцам она не по зубам.

Елена Степанова

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