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Более 200 домов! В Харькове люди остались без тепла и горячей воды – адреса

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 февраля, 15:40
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На одной из улиц проводят ремонтные работы. Они будут продолжаться до полного обновления целостности системы
В Харькове жители домов остались без отопления и водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове жители домов остались без отопления и водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове 8 февраля временно отключили отопление и горячую воду во многих домах. Это связано со срочной необходимостью локализации утечки теплоносителя и устранения дефекта на магистральном трубопроводе на ул. Алексеевская, 14Б.

Об этом сообщили в КП "Харьковские тепловые сети".

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Сейчас на месте специальная техника, а ремонтные бригады сформированы. Работы будут продолжаться до полного обновления целостности системы.

Временно прекращено отопление по адресам:

  • ул. Алексеевская, 14Б, 30;
  • ул. Армейская, 126Б;
  • ул. Архитекторов, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36А;
  • ул. Ахсарова, 1, 11, 11А, 13, 13Б, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 18, 18А, 19, 1А, 1Б, 1В, 20, 20А, 21, 23, 23А, 3 3Б, 3В, 4/6, 4/6А, 5, 5А, 7, 9, 19А, 13А, 3Г, 17Г, 4/6Б, 13В;
  • ул. Белогорская, 92Б, 1Б;
  • ул. Цезаря Кюи, 44;
  • ул. Монтажная, 12А;
  • просп. Победы, 46, 48, 48А, 50, 50А, 50Б, 51, 52А, 52Б, 52В, 52Г, 53, 53А, 54, 54А, 54Б, 55, 55В, 55Г, 56, 5 59, 60, 60А, 61, 61Б, 62, 62А, 62Б, 62В, 62Г, 62Д, 62Е, 64, 64А, 65, 65А, 65Б, 66, 6Б, 66 68, 68А, 68Б, 68В, 68Г, 78Б, 74Б, 77Б, 74Б 75А, 75Б, 76, 76А, 77, 77А, 77Б, 78, 78А, 78Б, 78В, 79, 80, 82, 46А, 84, 59А, 61А, 66Г, 55Е, 50Е 53Б С1,2, 66З, 66К, 66И, 53Б С3,4, 66Л, 62З, 73Г, 70В, 65Г, 46Б, 59 С6, 53Б С5,6, 53Б С7,8,9, 64Д, 66 , 66П, 66Р, 85, 87, 89, 65ГК1, 83, 59С7, 59С9, 59С8, 59С8,9, 59С7,8,9, 65Г К2, 86, 86Б;
  • просп. Людвига Свободы, 20, 20А, 24, 24А, 26, 28, 30, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 35, 35А, 35Б, 35В, 36, 36А, 37, 3, 39Б, 39В, 40, 40А, 40Б, 48, 48А, 48Б, , 53, 53А, 53Б, 57, 58, 59А, 59Б, 60, 49, 43, 35Г, 51Д, 20Б, 34А, 50, 50А, 50Б, 50В, 37Г;
  • ул. Толбухина, 103;
  • бул. Фронтовиков, 31;
  • ул. Целиноградская, 28, 44, 46, 48, 50, 50А, 50Б, 52, 54, 48В, 48В СБ, 48В СГ,Д, Е, 48В С,А,Б,В, 50Е, 48В, С,А, 48В СВ, 58Б, 58А;
  • ул. Штурмовая, 32, 34;
  • ул. Котельниковская, 11, 13, 2;
  • ул. Домостроительная, 5, 7, 9, 13, 5 С 4,5, 3, 11

Остановились поставки горячей воды по адресам:

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  • ул. Алексеевская, 14Б, 30;
  • ул. Армейская, 126Б;
  • ул. Архитекторов, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36А;
  • ул. Ахсарова, 1, 11, 11А, 13, 13Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 1А, 1Б, 1В, 20, 20А, 21, 23, 23А, 25, 3, 3 3В, 4/6, 5, 5А, 7, 9, 13А, 3Г, 17Г, 4/6Б, 13В;
  • ул. Цезаря Кюи, 44;
  • ул. Монтажная, 12А;
  • просп. Победы, 46, 48, 48А, 50А, 50Б, 51, 52А, 52Б, 52В, 53, 53А, 54, 54А, 54Б, 55, 55Г, 56, 57А, 57Г, 58, 5 61, 61Б, 62Б, 62А, 62Б, 6Б, 6Б, 6Б, 6Б, 6Б, 6Б, 6Б, 6Б, 6Б, 6Б, 66Б, 67Б 68В, 68Г, 68Д, 70, 70Б, 7, 7, 7, 7, 7, 74Б 77, 77А, 77Б, 78, 78А, 78Б, 78В, 79, 46А, 59А, 61А, 66Г, 66Д, 57А, Б, В, 53Б С1,2, 66З, 66К, 66И, 5 59 С6, 53Б С5,6, 53Б С7,8,9, 64Д, 66М, 66Н, 66О, 66П, 66Р, 85, 87, 89, 65ГК1, 59 С7, 59 С9, 59 С8, 59 С8 С7,8,9,65Г К2, 86, 86Б;
  • просп. Людвига Свободы, 20, 20А, 24, 24А, 26, 28, 30, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 35, 35А, 35Б, 35В, 36, 36А, 37, 3 , 39Б, 39В, 40, 40А, 40Б, 5, 5 5 , 58, 59А, 59Б, 60, 43, 35Г, 20Б, 34А, 50, 50А, 50Б, 50В, 37Г;
  • ул. Толбухина, 103;
  • ул. Белогорская, 1Б;
  • ул. Целиноградская, 48В, 48В СБ, 48В С,Г,Д,Е, 48В, С,А,Б,В, 50Е, 48В, С,А, 48В СВ, 58Б, 58А;
  • ул. Домостроительная, 5, 7, 9, 13, 5С 4,5, 3, 11.

Место, где проводят ремонтные работы. Фото: "Харьковские тепловые сети"

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На грани катастрофы: Бердянск может остаться без воды

Без воды может остаться курортный Бердянск. Сами коммунальщики признают – город на грани экологической катастрофы. На старом канализационном коллекторе не осталось живого места. Что ни день – то новые порывы, сообщается в выпуске "Сегодня".

Сейчас в Бердянске работает только одна из двух линий коллектора. Да и она разваливается, говорят коммунальщики. То и дело приходится ремонтировать.

"Латка на латке. Если мы не ликвидируем сейчас эту аварию, то город останется полностью без воды и без канализации", – говорит мастер канализационной сети Бердянска Александр Хоменко.

Порывы в городской канализации начались с 1 января. С тех пор коммунальщики работают почти без выходных, чтобы избежать крушения. За последние несколько недель их уже было с десяток.

Но такие мелкие ремонты – помогают лишь временно. Коллектор нужно полностью менять, признают в горводоканале.

"100% изношены, мы через день занимаемся ремонтом, постоянно варим. Нижняя часть трубы протерлась до миллиметра и тоньше", – рассказал и.о. главного инженера Бердянского водоканала Константин Завгородний.

Жители Бердянска боятся повторения истории двухлетней давности – тогда город остался без воды.

"Ходили на море за водой. С канистрами, с тачками. Кто как. Ну и привозили сюда воду. Стояли в очереди по 2 часа. Зима была, холодно", – сообщила жительница Бердянска Татьяна Голубничая.

На замену аварийного коллектора нужно почти 140 миллионов гривен – у Бердянска их нет.

"Там рассматривается вопрос как за экологические деньги, так и за деньги по проектам ЕИБ и мирового банка. Так и за деньги из областного бюджета. Из городского. Варианты софинансирования", – отметил заместитель городского головы Бердянска Василий Федосов.

Но даже приблизительный срок, когда заменят аварийный коллектор, руководство города назвать не может. Ищут деньги. А Бердянск пока – ежедневно на грани катастрофы.

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