Где Кернес? "Сегодня" продолжает поиски мэра Харькова

В горсовете утверждают, что он в Германии

После того, как Геннадий Кернес победил на выборах в Харькове, в горсовете заявили, что он находится в Германии и чувствует себя стабильно, а о результатах выборов уже знает.



Как известно, Кернес попал в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений, вызванных COVID-19, и не появляется в Сети, а информация о его состоянии умещается в двух предложениях чиновников из горсовета.

Также известно, что из-за осложнений его состояние ухудшилось и политик впал в кому, а в "Шарите" ему делали сложную операцию.

В свою очередь 1 октября СМИ сообщили о смерти мэра Харькова. Но резонансную новость опровергли близкий друг больного олигарх Павел Фукс, а также жена Кернеса.

Уже накануне выборов, 13 октября, на сайте Харьковского горсовета наконец-то появилось краткое сообщение о том, что Кернес делает невероятные успехи в борьбе за здоровье, а врачи вообще ожидают скорейшего выздоровления. Но ни фото, ни видео в интернете так и не появились .

Впрочем, несмотря на болезнь, Кернес продолжил незримое участие в борьбе за пост мэра Харькова. Так, по данным экзитполов, на выборах мэра 25 октября он взял почти 58% голосов избирателей и прогнозируемо победил уже в первом туре. Правда, официального объявления результатов еще не было, но ожидается в ближайшие дни.

В горсовете также представили свои данные по выборам и заговорили о состоянии Кернеса.

Так, первый заместитель Харьковского городского главы Игорь Терехов заявил, что Кернес чувствует себя стабильно и о результатах выборов ему уже сообщили.



Терехов также добавил, что фото Кернеса из клиники "Шарите" не будет, потому что там "придерживаются своих мер безопасности". Нарушить их из-за резонанса позволили только российскому оппозиционеру Алексею Навальному.



"Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние – стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное – приезд Геннадия Кернеса в город Харьков", – отметил первый вице-мэр города.

А потом пользователи и местные СМИ начали писать о том, что Кернес сможет вернуться в Украину 7 ноября.

Журналисты сайта "Сегодня" связались с местными властями и выяснили, соответствуют ли слухи действительности.

"Даты, когда он вернется, пока нет, пока не могу назвать", – сообщил нам представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.



В то же время чиновник не подтвердил, но и не опроверг, что Геннадий Кернес сможет вернуться в Украину уже после ноября.

Напомним, согласно результатам экзитпола, который провели в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", в избирательной гонке лидирует Геннадий Кернес, за которого свои голоса отдали 57,9% харьковчан.

В свою очередь координатор "Опоры" Ольга Айвазовская заявила, что в Харькове обязанности Геннадия Кернеса может исполнять секретарь горсовета, пока мэр не вернется в Украину и не примет присягу. Если Кернес не будет в Харькове до следующей сессии горсовета, присягу перенесут.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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