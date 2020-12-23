Українська
$ 28,25
34,57
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Церемония прощания с Кернесом: прямая трансляция

23 декабря, 09:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Прощание проходит в Харьковском академическом театре оперы и балета

Сегодня, 23 декабря, проходят похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса. В 9:00 началось прощание в фойе Харьковского академического театра оперы и балета.

Реклама

По словам генерального директора-художественного руководителя театра Олега Орищенко, движение очереди будет "как в Мавзолее". Люди будут заходить в помещение и проходить мимо гроба. Очередь будет в постоянном движении.

Прощание закончится в 13:00. Похоронят главу города на городском кладбище №2 в 13:30.

В тренде
Нехватка медиков и прием в обычном доме: что с медициной в прифронтовых селах

Как сообщал корреспондент "Сегодня", служба по отпеванию прошла ранее в Благовещенском соборе. Вход в храм был ограничен, но онлайн-трансляцию можно было посмотреть на экране возле собора.

Реклама

Напомним, Геннадий Кернес умер от последствий коронавируса в немецкой клинике "Шарите" – о его смерти стало известно 17 декабря.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков мэр кернес похоронили

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
Умер мэр Харькова Геннадий КернесУкраина
"Харьков осиротел": реакция Добкина на смерть КернесаПолитика
На
На "почетной аллее": где и когда похоронят Геннадия КернесаХарьков
Сын Кернеса о смерти отца:
Сын Кернеса о смерти отца: "Ты ушел из жизни победителем"Украина
Геращенко о смерти Кернеса: Закончилась целая эпоха
Геращенко о смерти Кернеса: Закончилась целая эпохаПолитика
"Больно очень" – реакция супруги на смерть Геннадия КернесаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять