Церемония прощания с Кернесом: прямая трансляция

Прощание проходит в Харьковском академическом театре оперы и балета

Сегодня, 23 декабря, проходят похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса. В 9:00 началось прощание в фойе Харьковского академического театра оперы и балета.

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По словам генерального директора-художественного руководителя театра Олега Орищенко, движение очереди будет "как в Мавзолее". Люди будут заходить в помещение и проходить мимо гроба. Очередь будет в постоянном движении.

Прощание закончится в 13:00. Похоронят главу города на городском кладбище №2 в 13:30.

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Как сообщал корреспондент "Сегодня", служба по отпеванию прошла ранее в Благовещенском соборе. Вход в храм был ограничен, но онлайн-трансляцию можно было посмотреть на экране возле собора.

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Напомним, Геннадий Кернес умер от последствий коронавируса в немецкой клинике "Шарите" – о его смерти стало известно 17 декабря.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

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