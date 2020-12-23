Церемония прощания с Кернесом: прямая трансляция

Сегодня, 23 декабря, проходят похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса. В 9:00 началось прощание в фойе Харьковского академического театра оперы и балета.
По словам генерального директора-художественного руководителя театра Олега Орищенко, движение очереди будет "как в Мавзолее". Люди будут заходить в помещение и проходить мимо гроба. Очередь будет в постоянном движении.
Прощание закончится в 13:00. Похоронят главу города на городском кладбище №2 в 13:30.
Как сообщал корреспондент "Сегодня", служба по отпеванию прошла ранее в Благовещенском соборе. Вход в храм был ограничен, но онлайн-трансляцию можно было посмотреть на экране возле собора.
Напомним, Геннадий Кернес умер от последствий коронавируса в немецкой клинике "Шарите" – о его смерти стало известно 17 декабря.
Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса
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