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"Дайте работать": в Харькове протестуют сотни рестораторов (фото и видео)

11 ноября, 12:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Люди с плакатами собрались под зданием ОГА

В Харькове, как и в столице Украины, представители общественного бизнеса вышли на акцию протеста против введения карантина выходного дня.

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Об этом сообщает "Суспильне".

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

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/ Фото: Суспільне

Так, несколько сотен человек собрались под зданием облгосадминистрации. Люди держат плакаты с надписями: "Хотим работать", "Дайте работать", "Без бизнеса нет экономики", "Не отбирайте наш хлеб", "Моя работа – это моя жизнь" и другие.

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Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Митингующие выступают против карантинных ограничений в заведениях общественного питания, в частности, карантина выходного дня.

Видео: Веха
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Напомним, в Украине уже в скором времени хотят ввести карантин выходного дня. Ограничения планируется вводить каждые выходные, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Ранее мы писали, карантин выходного дня повлияет на работу ресторанов и кафе. В частности, заведениям общественного питания могут ввести дополнительные ограничения или вообще закрыть.

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Харьков карантин протест рестораны
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