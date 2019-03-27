День театра: невидимые служители Мельпомены, звуки из космоса и вино из газировки
В День театра "Сегодня" посмотрели, как работают "невидимые" служители Мельпомены
Весь мир 27 марта отмечал День театра и Харьков также не остался в стороне от этого праздника, ведь в городе жизнь на подмостках кипит еще с 1791 года. Корреспонденты "Сегодня" решили заглянуть за кулисы и отправились в Харьковский государственный академический украинский драматический театр имени Шевченко, откуда началась история легендарного театра "Березиль".
На пяти этажах здания на улице Сумской,9, работает целая театральная индустрия: есть малая и большая сцены, зал для репетиций имени Крушельницкого и экспериментальная сцена, а еще множество цехов: монтировочный, декорационный, бутафорский, реквизитный, столярный, швейный, костюмерный, гримерный, звука и света. Десятки работников трудятся над результатом, который зритель потом видит на сцене.
"У нас замкнутый цикл производства: абсолютно все, что необходимо для спектакля, изготавливается и хранится в театре", — говорит руководитель литературной части Маргарита Корнющенко.
В мужском и женском пошивочном цехе создают костюмы для будущих спектаклей.
"Работать интересно, потому что могу проявить фантазию. Случайные люди у нас не задерживаются, здесь много не заработаешь, нужно любить театр", — говорит закройщица Елена Шаповаленко.
Костюмеры ухаживают за готовыми костюмами, хранят и развешивают наряды перед спектаклем на крючки возле гримерок актеров.
"Также мы помогаем на сцене во время спектакля переодеться актрисам, бывают сложные костюмы, с застежками, кринолинами", — объяснила женский костюмер Мария Ростовская.
В костюмерных все наряды, обувь, аксессуары не помещаются — в театре еще множество складов.
Сотрудники реквизиторского цеха отвечают за сценические мелочи, включая еду и воду, которые потребуются персонажам постановки.
"Бутафоры изготавливают, а мы храним, ухаживаем, подготавливаем реквизит к спектаклю", — рассказали реквизиторы.
К примеру, белое вино "делают" из газированной воды, а вот шампанское на сцену иногда ставят настоящее.
За звук и свет в спектакле также отвечают отдельные люди, которые стараются реализовать все задумки режиссера, и создать соответствующую атмосферу.
"Придумываем звуковое сопровождение вместе с режиссерами, они люди творческие, могут попросить звук космоса, и вот мы ищем его. Взаимодействуем с артистами, бывают эмоциональные моменты в пьесе, когда нужно усилить звук, например", — рассказал звукорежиссер Дмитрий Евсюков.
Осветители не только обеспечивают световое сопровождение представления, а еще координируют работу генераторов ветра и пускают дым во время спектакля.
Есть в театре и "прораб" — помощник режиссера: он сидит за специальным пультом, откуда наблюдает за спектаклем и при необходимости по рации дает команды монтировщикам, звукорежиссерам и осветителям. А вот суфлера в театре уже не сыскать.
"Просыпается" театр в 11:00 с началом репетиции и трудится до самой ночи, ведь спектакли начинаются в 18:00. Актеры весь день проводят здесь, а в их гримерках есть необходимые вещи как для подготовки к представлению, так и для отдыха.
"Условно говоря, до 14:00 у нас репетиция, а с 16:00 — уже готовимся к спектаклю. Есть у нас большой бонус, которого в других театрах города нет — хороший буфет", — рассказал актер Даниил Карабейник, которого мы застали в гримерке во время подготовки к выходу на сцену.
За 15 минут до начала спектакля звонок по местной радиосвязи зовет актеров на сцену. По коридорам спешат люди, а среди них — собачка. У Чачи — питомца одной из артисток – сегодня дебют. Костюмы наглажены, прически сделаны, актеры успели распеться, декорации и реквизит уже на сцене — время открывать кулисы и начинать спектакль.
Напомним, ко Всемирному дню театра известныеукраинские актеры рассказали Сегодня.Lifestyle о том, что такое театр, каким должен быть современный украинский актер, а также поведали свои истории из закулисья.
Также наши журналисты пообщались с известной украинской актрисой театра и кино, любимицей зрителей Риммой Зюбиной. Она рассказала о том, как придумывала себе роли в детстве, что для нее значит быть актрисой и что хотелось бы ей изменить в украинском театре.
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