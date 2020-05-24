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Детские "шалости": в Харьковской области малыши устроили на кладбище погром (фото)

24 мая, 03:04

Руслан Ровик

Подозреваемыми в вандализме оказались дети в возрасте от 6 до 11 лет

В Харьковской области четверых детей в возрасте от шести до 11 лет подозревают в вандализме – надругательстве над могилами на одном из кладбищ в Змиевском районе.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, информацию о происшествии стражи порядка получили от 65-летней женщины.

Заявительница рассказала, что видела на кладбище детей, поваливших несколько надгробных памятников.

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Следственно-оперативная группа, прибывшая на место инцидента, обнаружила 13 оскверненных могил. Были установлены личности малолетних подозреваемых – ими оказались двое братьев, шести и 11 лет, а также 10-летняя девочка.

Сейчас копы устанавливают причастность к происшествию еще одного ребенка – девятилетней девочки, которая якобы и предложила своим друзьям такое необычное "развлечение" на кладбище.

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Четверых детей опросили, а полицейские продолжают принимать заявления от пострадавших. Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "надругательство над могилой", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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Напомним ранее неизвестные устроили погромв Центре визуальной культуры в Киеве. Нападавшие избили охранника, а после разбили стены галереи и забрали часть работ.

Также в Швеции политик Мартин Стрид был вынужден уйти из партии "Шведские демократы" после того, как назвал мусульман "не совсем людьми". Помимо этого, он также отметил, что хочет освободить мусульман от ислама.

Также ранее сообщалось, что в Новоград-Волынском Житомирской области вандалы разгромили 16 надгробий.

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вандалы кладбище вандализм харьковская область

Источник: Сегодня

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