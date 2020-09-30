Двигатель не отказывал: ГБР озвучило четыре обновленные версии катастрофы Ан-26

По данным Государственного бюро расследований Украины, сейчас расследуются четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области:
- техническая неисправность самолета,
- ошибка пилотов
- ошибка диспетчеров
- халатность при обслуживании машины.
А вот версия, что причиной катастрофы стал отказ левого двигателя, которую в СМИ называли основной, не соответствует действительности, заявили в ГБР.
"Была информация по уменьшению давления индикатора крутящего монента. То, что говорят об отказе двигателя, не соответствует действительности. Но и эти обстоятельства все выясняют во время проведения технического исследования сотрудники главной инспекции министерства обороны Украины", – заявил руководитель главного следственного управления ГБР Максим Борчаковский.
Кроме того, как уже писали "Сегодня", в ГБР не отбрасывают и версию теракта как одну из возможных причин авиакатастрофы. Об этом также во время брифинга заявил Максим Борчаковский.
Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что правоохранители допросили выжившего в катастрофе Ан-26 курсанта.
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