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Двигатель не отказывал: ГБР озвучило четыре обновленные версии катастрофы Ан-26

30 сентября, 17:07

Сергей Пономаренко

Следствие также изучает «черный ящик» самолета

По данным Государственного бюро расследований Украины, сейчас расследуются четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области:

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- техническая неисправность самолета,

- ошибка пилотов

- ошибка диспетчеров

- халатность при обслуживании машины.

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А вот версия, что причиной катастрофы стал отказ левого двигателя, которую в СМИ называли основной, не соответствует действительности, заявили в ГБР.

"Была информация по уменьшению давления индикатора крутящего монента. То, что говорят об отказе двигателя, не соответствует действительности. Но и эти обстоятельства все выясняют во время проведения технического исследования сотрудники главной инспекции министерства обороны Украины", – заявил руководитель главного следственного управления ГБР Максим Борчаковский.

Кроме того, как уже писали "Сегодня", в ГБР не отбрасывают и версию теракта как одну из возможных причин авиакатастрофы. Об этом также во время брифинга заявил Максим Борчаковский.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что правоохранители допросили выжившего в катастрофе Ан-26 курсанта.

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Харьков самолет чугуев авиакатастрофа Ан-26 ГБР

Источник: Сегодня

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