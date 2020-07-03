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Под Харьковом женщина родила ребенка в машине "скорой"

3 июля, 04:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сейчас мать с младенцем находятся в областном перинатальном центре

В Харьковской области женщина родила прямо в машине скорой помощи. Фельдшерам пришлось самостоятельно принимать роды.

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Как рассказали в пресс-службе Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф, на вызов из поселка Песочин приехала бригада ЭМП №806 в составе двух медиков. Во время транспортировки у беременной начался второй период родов. Медикам пришлось остановить машину, чтобы оказать акушерскую помощь.

В итоге женщина родила мальчика весом 2600 грамм и ростом 49 см. Роженицу вместе с новорожденным доставили в Харьковский областной перинатальный центр.

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Напомним, медики в Харькове выхаживают недоношенных младенцев. В городском перинатальном центре крохам создали условия, как в утробе матери. Ежегодно здесь помогают появиться на свет 4500 малышам, каждый десятый из них рождается ранее намеченного срока.

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Также ранее мы сообщали, что женщина родила дочку прямо в поезде. Помогла принять роды у роженицы проводница моторвагонного депо станции "Здолбунов".

А в Тростянце преобразили гинекологическое отделение больницы – смотрите видео.

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Харьков роды младенец область скорая помощь роженица

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