Под Харьковом женщина родила ребенка в машине "скорой"

В Харьковской области женщина родила прямо в машине скорой помощи. Фельдшерам пришлось самостоятельно принимать роды.
Как рассказали в пресс-службе Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф, на вызов из поселка Песочин приехала бригада ЭМП №806 в составе двух медиков. Во время транспортировки у беременной начался второй период родов. Медикам пришлось остановить машину, чтобы оказать акушерскую помощь.
В итоге женщина родила мальчика весом 2600 грамм и ростом 49 см. Роженицу вместе с новорожденным доставили в Харьковский областной перинатальный центр.
Напомним, медики в Харькове выхаживают недоношенных младенцев. В городском перинатальном центре крохам создали условия, как в утробе матери. Ежегодно здесь помогают появиться на свет 4500 малышам, каждый десятый из них рождается ранее намеченного срока.
Также ранее мы сообщали, что женщина родила дочку прямо в поезде. Помогла принять роды у роженицы проводница моторвагонного депо станции "Здолбунов".
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