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Это возможно? В Харькове ребенок проглотил ложку

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
19 октября, 11:08
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Медики напомнили родителям, чтобы те не оставляли ребенка одного з мелкими предметами
Медики обследовали мальчика / Коллаж "Сегодня"
Медики обследовали мальчика / Коллаж "Сегодня"

В Харькове в областную детскую клиническую больницу доставили шестилетнего пациентас серебряной ложкой в кишечнике.

Об этом пишет Depo.Харьков.

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Врачи обследовали ребенка, понаблюдали за пациентом. Столовый предмет вышел естественным путем.

Медики обратились к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми, не позволять им играть мелкими предметами без присмотра.

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В популярном среди детей и подростков приложении TikTok появился "Пуд-челлендж", суть которого заключается в том, чтобы съесть на камеру капсулу для стирки – те, что внутри с гелем. Так, ребята глотают порошковые капсулы, а затем оказываются в больнице с тяжелыми ожогами. Ежемесячно в больницы с ожогами забирают по двадцать детей.

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