Українська
$ 27,29
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В летнем лагере на Прикарпатье массово отравились дети

17 июля 2021 22:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Детям уже поставили предварительный диагноз – "острый гастроэнтероколит"

Фото: УП ТВ

Фото: УП ТВ

В Ивано-Франковской области в летнем лагере, который находится в селе Татаров, произошло массовое отравление детей, в больницы госпитализировали семерых несовершеннолетних.

Реклама

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Предварительный диагноз пострадавших – "острый гастроэнтерит", их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Сейчас ведется проверка по факту отравления детей. На пробы взяли готовые блюда и питьевую воду, а также проведены смывы на кишечную палочку и патфлору. Теперь выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Одесской области произошло массовое отравление после банкета. Пять человек заразились сальмонеллезом.

В тренде
На трассе Киев – Одесса сошел оползень: когда восстановят разрушенную дорогу (обновлено)
Часть дороги провалилась. Коллаж "Сегодня"
Реклама

Кроме того, во Львовской области после трапезы в ресторане отравились 17 человек, из них шестеро – дети.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как в харьковском ресторане обнаружили сальмонеллез и стафилококк:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городах
Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городахНедвижимость
"Суицидник на дорогу выпрыгнул" – что говорят о ДТП рейсового автобуса в Ровенской области (обновлено)Запад
Нардеп Юрченко был под наркотиками во время ДТП – экспертиза
Нардеп Юрченко был под наркотиками во время ДТП – экспертизаУкраина
За рулем был подросток. Во Львовской области в ДТП погибли двое молодых людей
За рулем был подросток. Во Львовской области в ДТП погибли двое молодых людейЗапад
Прыгала на батуте. В Ровенской области 6-летняя девочка напоролась на штырь (фото)
Прыгала на батуте. В Ровенской области 6-летняя девочка напоролась на штырь (фото)Запад
Житель Львовской области попал в реанимацию из-за больных зубов. Он в крайне тяжелом состоянии
Житель Львовской области попал в реанимацию из-за больных зубов. Он в крайне тяжелом состоянииЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять