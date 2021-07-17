В летнем лагере на Прикарпатье массово отравились дети

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В Ивано-Франковской области в летнем лагере, который находится в селе Татаров, произошло массовое отравление детей, в больницы госпитализировали семерых несовершеннолетних.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Предварительный диагноз пострадавших – "острый гастроэнтерит", их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести.
Сейчас ведется проверка по факту отравления детей. На пробы взяли готовые блюда и питьевую воду, а также проведены смывы на кишечную палочку и патфлору. Теперь выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Одесской области произошло массовое отравление после банкета. Пять человек заразились сальмонеллезом.
Кроме того, во Львовской области после трапезы в ресторане отравились 17 человек, из них шестеро – дети.
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