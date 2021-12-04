Фото дня. В центре Харькова появился мурал с портретом Григория Сковороды

В Харькове монтируют мурал, посвященный Григорию Сковороде. Его нарисовали на улице Рымарской, 19.
Об этом сообщили в Telegram-канале Харьков Тут.
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В Харькове на улице Рымарской, 19, монтируют мурал, посвященный Григорию Сковороде.
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Стенопись, состоящая из портрета и надписи, приурочена ко дню рождения философа, который отмечается 3 декабря.
Что известно о Григории Сковороде?
- 299 лет назад 3 декабря родился известный украинский педагог и философ Григорий Сковорода.
- Известно, что Григорий Сковорода родился в казацкой семье, где заботились об образовании детей: его старший брат Степан учился в Польше, а Григорий уже с 7 лет пошел учиться в начальную дьяковскую школу.
- В Киево-Могилянской академии Григорий Сковорода учился с перерывами около 10 лет. Однако так и не получил диплом о высшем образовании. А все из-за того, что он больше всего ценил собственную свободу и участвовал во многих проектах.
- Свою карьеру педагога Сковорода начал в коллегиуме в Переяславе, где он преподавал поэтику. Но поэт делал это по собственной программе, пренебрегая устоявшимися методами, потому вскоре его уволили.
- Григорий Сковорода больше всего известен своей философией "сродной работы". Но в те времена эта идея была мятежной и новаторской, так как родители всегда считают, что знают лучше детей, какая специальность престижная и успешная.