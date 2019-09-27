Футболисты "Шахтера" и глава Харьковской ОГА посетили дом ребенка

В специализированном учреждении занимаются сироты с недостатками развития и малыши ВИЧ-инфицированных матерей

/ Фото: Сегодня

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Футболисты "Шахтера" вместе с главой Харьковской областной администрации привезли подарки воспитанникам специализированного дома ребенка "Зеленый Гай".

Говорят: хоть и не могут заменить детям родительской заботы, хотя бы на один день подарят им свою любовь.

Гости только вошли, как дети уже взобрались им на руки. Футболисты развлекают малышей, дарят игрушки, качают и шутят. Дарио Срна познакомил детишек с командой.

В специализированном доме ребенка "Зеленый Гай" занимаются мальчики и девочки до семи лет. В основном это сироты с недостатками развития и малыши ВИЧ-инфицированных матерей.

Финансирование учреждения — бесперебойное, говорит директор. И здесь всегда рады благотворителям.

"От нынешней администрации мы ни разу не слышали слово "нет". Я работаю почти 30 лет главным врачом. Это первый губернатор, который к нам приезжает. Из футбольных команд – это первая команда. Спасибо им большое", – говорит директор областного специализированного дома ребенка "Зеленый Гай" Игорь Титаренко.

Среди подарков — не только игрушки, но и новое медицинское оборудование.

"В этом заведении более 80 деток с разными диагнозами. Ни один диагноз и ни одна болезнь не отменяет того, что ребенку нужна любовь. И сделать мир светлее и добрее — просто. Нужно всего лишь дотянуться и дотронуться до жизни тех, кто в этом действительно нуждается", – заявила председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

Дети подарили взрослым концерт. Пригласили на танец гостей.

"Да, потанцевали. Можно сказать, нам положительные эмоции дети подарили. Мы, в свою очередь, старались как-то им подарить эти же эмоции", – сказал игрок ФК "Шахтер" Сергей Кривцов.

"Это не первый и не последний раз, когда команда "Шахтера" приезжает поблагодарить таких людей, которые занимаются этой тяжелой работой. Увидеть таких красивых детей. Я всегда говорю: дети – это будущее, им надо помогать", – говорит ассистент тренера ФК "Шахтер" Дарио Срна.

Ранее мы писали о том, что в колонии, расположенной в Днепропетровской области, открыли второе в Украине учреждение, где малыши, рожденные в местах лишения свободы, будут проводить время с матерями до достижения трехлетнего возраста.

Также напомним историю. Одними из первых это увидели в Радикальной партии. Ее лидер Олег Ляшко поручил своим однопартийцам в Днепре помочь подростку.

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