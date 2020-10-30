Геологической компании в Жихаре угрожали расправой

Вечером 28 октября в Харькове состоялась встреча между представителями компании "Денимекс Гео" и жителями микрорайона Жихарь. Встреча была инициирована компанией, поскольку гидрогеологические исследования, которые она проводит, проходят поблизости с данным микрорайоном – в пгт. Бабаи Харьковской области. На встрече местное население могло задать все интересующие вопросы относительно данных исследований.
Но конструктивной встречи не получилось. Среди собравшихся были не только жители данного района, но и неизвестные лица. Шли эмоциональные обсуждения, слышались крики и угрозы в адрес представителей компании.
"Никакой добычи газа не происходит! Пожалуйста, не тиражируйте неправдивую информацию. Компания "Денимекс Гео" занимается исключительно геологическими исследованиями", – прокомментировал Александр Саламинюк, представитель компании. "Мы проводим комплексное исследование водоносных горизонтов под Хорошевской площадью. Это было условием жителей поселков, на которое пошла компания-заказчик в ходе обсуждения с активистами. По результатам исследований у громад может быть полная информация о качественном состоянии подземных вод и статическом уровне воды", - отметил он.
Встреча закончилась провокацией со стороны группы неизвестных лиц. Машину с представителями "Денимекс Гео" заблокировали с криками "давайте качать!", "давайте перевернем!", спустили переднее колесо у автомобиля. Благодаря местным жителям и прибывшей на место полиции провокацию удалось остановить.
Напомним, что в 2015 году состоялся открытый аукцион, объявленный государством, в ходе которого ООО "Нефтегазразработка" приобрело спецразрешение на разработку Хорошевской нефтегазовой площади. Работы по разработке должны начаться в 2023 году.
Хорошевская площадь расположена в Харьковском районе Харьковской области между пгт. Бабаи, пгт. Безлюдовка и пгт. Хорошево.
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