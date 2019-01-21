Главная елка Харькова попала в Книгу рекордов Украины

Высота в 40,49 метра сделала харьковскую елку украинской рекордсменкой

Главная елка Харькова попала в Книгу рекордов Украины Оксана Козлова 2019-01-21T17:00:00+02:00 Харьков Высота в 40,49 метра сделала харьковскую елку украинской рекордсменкой











Главная новогодняя елка Харькова стала рекордсменкой: ее назвали самой высокой в стране и занесли это достижение в Книгу рекордов Украины. Фиксировали рекорд при помощи специальной геодезической техники, которая и установила, что высота новогодней красавицы на площади Свободы составляет 40 м и 49 см.

"Это авторская работа. Мы старались сделать так, чтобы елка отличалась от других в стране. Она новая, но с использованием отдельных элементов с прошлого года. При ее сборке были использованы запатентованные элементы и около 30 км проводов", – рассказал директор КП "Городской информационный центр" Дмитрий Кутоманов, которому и вручили сертификат о достижении.

Также он добавил, что при монтаже основное внимание уделялось световой иллюминации – на елке отображаются 15 различных сюжетов с помощью 16 миллионов цветов.

Ранее мы рассказывали о том, как выглядят самые красочные иллюминации Украины – в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других городах страны. Стоит напомнить также о том, как киевский фонтан к Новому году нарядили праздничными гирляндами.

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АВТОР: Оксана Козлова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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