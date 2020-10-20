Харьков чествует регбийный клуб Ярославского "Олимп" за победы в национальном турнире

Харьковский городской совет провел торжественный прием по случаю победы регбийного клуба Александра Ярославского "Олимп" в чемпионате Украины — команда как раз вернулась из Одессы с очередной победой.

"Спасибо, что вы прославляете наш город! — сказал, обращаясь к спортсменам Игорь Терехов, первый заместитель городского головы. — Ваши победы еще раз подтверждают, что Харьков — спортивный. Если раньше регби был в диковинку (например, я лично впервые при Союзе увидел регбистов на нашем стадионе "Металлист"), то сегодня вы показываете, насколько это сильный вид спорта. Ваше упорство и труд — предмет для гордости всех харьковчан. Огромное спасибо за это хочется сказать Александру Ярославскому, президенту клуба. Рад за нашу национальную сборную, костяк которой составляет "Олимп". Знаю, что команда и дальше будет демонстрировать такие же хорошие результаты. Желаю вам здоровья и новых побед!"

Игроки и тренеры клуба "Олимп" получили почетные грамоты. В ответ регбисты презентовали вице-мэру Харькова Игорю Терехову "фирменный" клубный подарок — регбийный мяч со своими автографами. А игрок РК "Олимп" Олег Косарев отметил, что в этом году спортсмены клуба успешно провели чемпионат Украины и смогли полноценно тренироваться, преодолев трудности, связанные с пандемией и карантином.

"Мы вернулись из Одессы, где стали чемпионами по регби-15. Играли в финале с одесской командой "Кредо-63". В первом тайме было сложно, но уже во втором мы уверенно вышли вперед по очкам. Также мы стали чемпионами по регби-7 и обладателями кубка Украины, — рассказал Олег Косарев. — Хочется сказать спасибо городской власти и нашему президенту Александру Ярославскому за поддержку, которая придает сил. Когда в спорт вкладываются не только деньги, а еще и любовь, это дает огромный результат. Еще рад, что сейчас спорт максимально популяризируется у нас в городе".

Этот чемпионский титул — уже 44-й национального уровня для регбийного клуба "Олимп". Харьковчане собрали в своем активе 16 чемпионств по регби-15, 11 по регби-7, а также 9 раз подопечные Валерия Кочанова поднимали над своими головами Кубок Украины по регби-15 и восемь раз – по регби-7!

При поддержке бессменного президента Александра Ярославского харьковский "Олимп" стал самым титулованным украинским регбийным клубом, собрал огромную коллекцию наивысших спортивных наград и добился стабильных выдающихся результатов. Спортсмены харьковского клуба Ярославского — кадровая основа национальной сборной Украины по регби, которую возглавляет тренер РК "Олимп" — Валерий Кочанов.

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