Харьков готовится прощаться с погибшими в катастрофе Ан-26 (фото)

На церемонии будет присутствовать Владимир Зеленский

В Харькове готовятся прощаться с погибшими курсантами и экипажем военного самолета Ан-26, который разбился возле Чугуева.

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Опубликованы фотографии с центральной площади Харькова.

Фото: Анна Бровко

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Церемония прощания назначена на 10 утра, на ней будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, вечером 25 сентября под Харьковом в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

Как сообщил народный депутат партии "Европейская Солидарность" Михаил Забродский, на борту самолета было больше людей, чем положено по инструкции.

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