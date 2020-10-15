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Все серьезно. Харьков внесли в "красную зону" карантина

15 октября, 18:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Самые жесткие ограничения действуют также еще в одном городе и трех районах области

Харьков, который еще до сегодняшнего дня был в "оранжевой зоне" карантинных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, перенесли в "красную зону".

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Об этом 15 октября на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер.

Кроме областного центра, в "красную зону" попали город Люботин, а также Богодуховский, Лозовский и Первомайский районы

"Все серьезно", – прокомментировал он усиление ограничений.

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В то же время, Кучер не уточнил, с какого именно числа вступают в силу новые запреты. Но по предварительной информации, они начнут действовать с 19 октября.

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Как известно, в "красной зоне" должна быть остановлена работа общественного транспорта, закрываются школы и детсады. Разрешается высадка пассажиров с транзитного и межобластного транспорта. Также здесь действуют все ограничения менее суровых зон.

Напомним, что на этой неделе Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до 31 декабря и усилил противоэпидемические меры, обновив критерии для карантинных зон и, в частности, показатель для перехода в "красную зону".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Харьков харьковская область Алексей Кучер красная зона
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