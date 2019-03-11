Харьковская "охота" на лихачей: пять радаров, штрафы и хамы

На превышении скорости копы ежедневно останавливают до 30 нарушителей

Харьковская "охота" на лихачей: пять радаров, штрафы и хамы Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/63c/f2c/5c863cf2c7f79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/63c/f2c/5c863cf2c7f79.jpg 2019-03-11T13:01:00+02:00 Харьков На превышении скорости копы ежедневно останавливают до 30 нарушителей

В Харькове и области уже на протяжении месяца полицейские следят за скоростью на дорогах, используя лазерные радары TruCAM. Копы выезжают на те участки дорог, где разрешена видеофиксация.

Корреспондент "Сегодня" отправилась на дежурство с патрульными и выяснила, как на возобновление видеофиксации реагируют водители.

В арсенале стражей порядка пока лишь пять приборов TruCAM, поэтому встретить лазеры водители могут только на Белгородском шоссе, проспекте Гагарина, автодороге М-03 от границы с Полтавской областью и на автодороге М-18 от границы с Днепропетровской областью.

Полицейские говорят: это первый опыт работы с подобной техникой с момента создания Новой полиции в 2015 году.



















Мы присоединились к экипажу патрульных полицейских на Белгородском шоссе. Контролировать скоростной режим копы заступают между двумя знаками дорожного движения, которые предупреждают о видеофиксации. На трех инспекторов — один TruCAM.

Сначала прибор достают из специального чемоданчика, где также хранятся сертификаты, экспертный вывод Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины, а также солидное руководство по эксплуатации почти на 150 страниц. К технике прилагается дополнительная батарея, стилус, солнцезащитный козырек и приклад.

До начала дежурства инспекторы настраивают прибор: вводят личные данные и выбирают соответствующие режимы съемки в зависимости от времени суток и погоды. С помощью GPS-радар сам определяет местонахождение.

"В приборе установлена карта памяти, к которой у нас нет доступа, мы не можем ее достать или использовать в персональном компьютере, она защищена от перезаписи, используется специальное программное обеспечение. Поэтому любое вмешательство со стороны инспектора будет видно и приведет к неисправности прибора", – объяснил инспектор Михаил Иванин.

Прибор измеряет скорость транспорта на расстоянии от 15 до 1200 метров, а погрешность составляет всего два км/час. Работа с TruCAM напоминает охоту: коп замечает на дороге машину, движущуюся быстрее остальных, а затем, словно ружье, направляет радар и "целится" в возможного нарушителя посредством специального прицела.

Если прибор фиксирует превышение, то издает звуковой сигнал и начинает видеозапись вплоть до остановки, чтобы сделать точное фото. Кадр выводится на дисплей: на нем виден номер автомобиля, иногда и лицо водителя, а также указана скорость. Если во время съемки в кадр попадает другое авто, перекрывая лихача, такой замер нельзя будет предъявить нарушителю.

При этом местных "шумахеров" не смущает даже знак у обочины, предупреждающий о фиксации нарушений. Спустя 10 минут после начала дежурства с TruCAM, был остановлен водитель, который ехал со скоростью 83 км/час. Далее патрульный оформил на служебном планшете постановление, распечатал его и отдал нарушителю, который сразу же через терминал оплатил штраф.

"Согласно части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч влечет за собой штраф в размере 255 гривен, а по части 3 этой же статьи – за превышение более чем на 50 км/ч предусмотрен штраф в размере 510 гривен. За день в среднем выявляют 25-30 нарушителей скоростного режима", – отметил патрульный.

В считанные минуты включается и водительская солидарность: проезжая пост, автомобилисты мигают фарами "коллегам" предупреждая их о "засаде". Однако за пару часов дежурства удалось остановить пять торопыг, которые ехали со скоростью от 83 до 91 км/час. А максимальную скорость, которую инспекторам удалось "поймать" в объектив камеры – около 130 км/час.

Патрульные говорят, что приборы повлияли на водителей, но измерение скоростного режима на нескольких участках дороги – капля в море, ведь нарушения повсеместны. Сами водители зачастую негативно реагируют копов с радарами. Так, женщина-водитель, которая превысила скорость до 84 км/час, грубо заявила полицейским, что им попросту нечем заняться.

Они же на ее высказывания реагировали спокойно и все же выписали штраф. Кажется, что на подобные выходки харьковчан у полицейских выработался иммунитет. Копы рассказали, что однажды остановили нарушителя, который около трех часов просидел в закрытом авто. Правда, после доводов полицейских, которые озвучили ему список предыдущих нарушений ПДД, водитель все же сдался и получил штраф.

Напомним, ранее Кабинет министров разрешил использовать полиции радары – их пустили в работу с 8 октября. При этом с начала прошлого года в населенных пунктах можно ездить не быстрее 50 км/ч. Такое правило работает в странах Европы и рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Именно при движении 50 км/ч водитель успевает среагировать на пешехода на дороге и вовремя затормозить.

Превышение скорости и пьяные водители – главные причины ДТП. По статистике патрульной полиции, украинцы в этом году действительно ездят медленнее. Аварий из-за превышения скорости стало меньше на 36%. "Пьяных" ДТП – меньше на 21,95%.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.