Из Харькова запустили два новых авиарейса в Рим и Милан
В дороге пассажиры будут находиться около трех часов
Авиакомпания Ernest Airlines открыла рейсы из Харькова в Рим и Милан. 12 марта в аэропорту Харькова приземлился первый самолет компании Ernest Airlines сообщением Рим — Харьков. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.
В дальнейшем рейсы будут осуществлять 2 раза в неделю — круглогодично. В дороге пассажиры будут находиться около трех часов. Стоимость билетов — от 65 евро в одну сторону.
Президент компании Ernest Airlines Шади Эль Таннир отметил, что доверие компании к Харьковскому региону сформировано благодаря совместной работе посольства Италии в Украине, руководства Харьковской области и аэропорта "Харьков".
"Для нас открытие этих рейсов — очень серьезный шаг. Рейсы Харьков — Рим и Харьков — Милан — самые длинные в нашей системе. Для нас это означает инвестиции в более 10 млн евро", — отметил Шади Эль Таннир.
Он добавил, что компания рассчитывает на 4 группы пассажиров: украинцев, живущих в Италии, туристов, пассажиров, которые направляются в Канаду и США и смогут осуществить пересадку в аэропортах Рима и Милана, а также бизнесменов.
Советник посольства Итальянской Республики в Украине Джоэль Мелькиори также отметил, что открытие новых прямых рейсов даст дополнительный толчок к развитию взаимоотношений между харьковскими и итальянскими студентами. Он акцентировал внимание и на потенциале для развития туризма, который дает безвизовый режим.
Ранее мы писали, что Wizz Air запустил новый рейс из Украины в Германию. Полеты осуществляются дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.
Кроме того, украинский лоукостер SkyUp открывает девять новых рейсов.
С декабря-2018 SkyUp запланировала начало регулярных рейсов по четырем международным направлениям – Тбилиси. София, Попрад, Берселона. В 2019 году к ним добавятся еще семь:
- рейсы в Ларнаку (Кипр) – с 31 марта;
- Неаполь (Италия) и Тенерифе (Испания) – с 26 апреля;
- Батуми (Грузия) – с 25 мая;
- Римини (Италия) – с 1 июня;
- Катанию (Италия) и Аликанте (Испания) – со 2 июня.
Напомним, в ноябре 2018 года крупные лоукостеры Wizz Air и Ryanair ужесточили правила перевозки ручной клади и багажа:
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