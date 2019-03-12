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Из Харькова запустили два новых авиарейса в Рим и Милан

Сегодня, 15:50

В дороге пассажиры будут находиться около трех часов

Фото: kharkivoda.gov.ua
Фото: kharkivoda.gov.ua.
Из Харькова запустили два новых авиарейса в Рим и Милан //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b7/858/5c87b7858c32c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b7/858/5c87b7858c32c.jpg Харьков В дороге пассажиры будут находиться около трех часов

Авиакомпания Ernest Airlines открыла рейсы из Харькова в Рим и Милан. 12 марта в аэропорту Харькова приземлился первый самолет компании Ernest Airlines сообщением Рим — Харьков. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

В дальнейшем рейсы будут осуществлять 2 раза в неделю — круглогодично. В дороге пассажиры будут находиться около трех часов. Стоимость билетов — от 65 евро в одну сторону.

Президент компании Ernest Airlines Шади Эль Таннир отметил, что доверие компании к Харьковскому региону сформировано благодаря совместной работе посольства Италии в Украине, руководства Харьковской области и аэропорта "Харьков".

"Для нас открытие этих рейсов — очень серьезный шаг. Рейсы Харьков — Рим и Харьков — Милан — самые длинные в нашей системе. Для нас это означает инвестиции в более 10 млн евро", — отметил Шади Эль Таннир.

Он добавил, что компания рассчитывает на 4 группы пассажиров: украинцев, живущих в Италии, туристов, пассажиров, которые направляются в Канаду и США и смогут осуществить пересадку в аэропортах Рима и Милана, а также бизнесменов.

Советник посольства Итальянской Республики в Украине Джоэль Мелькиори также отметил, что открытие новых прямых рейсов даст дополнительный толчок к развитию взаимоотношений между харьковскими и итальянскими студентами. Он акцентировал внимание и на потенциале для развития туризма, который дает безвизовый режим.

Ранее мы писали, что Wizz Air запустил новый рейс из Украины в Германию. Полеты осуществляются дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

Кроме того,  украинский лоукостер SkyUp открывает девять новых рейсов

С декабря-2018 SkyUp запланировала начало регулярных рейсов по четырем международным направлениям – Тбилиси. София, Попрад, Берселона. В 2019 году к ним добавятся еще семь:

  • рейсы в Ларнаку (Кипр) – с 31 марта;
  • Неаполь (Италия) и Тенерифе (Испания) – с 26 апреля;
  • Батуми (Грузия) – с 25 мая;
  • Римини (Италия) – с 1 июня;
  • Катанию (Италия) и Аликанте (Испания) – со 2 июня.

Напомним, в ноябре 2018 года крупные лоукостеры Wizz Air и Ryanair ужесточили правила перевозки ручной клади и багажа:

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Тег Харьков, аэропорт, самолет, авиа, рейс, авикомпании, Ernest Airlines

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