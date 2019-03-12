Из Харькова запустили два новых авиарейса в Рим и Милан

В дороге пассажиры будут находиться около трех часов

Фото: kharkivoda.gov.ua.

Из Харькова запустили два новых авиарейса в Рим и Милан //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b7/858/5c87b7858c32c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b7/858/5c87b7858c32c.jpg 2019-03-12T15:50:50+02:00 Харьков В дороге пассажиры будут находиться около трех часов

Авиакомпания Ernest Airlines открыла рейсы из Харькова в Рим и Милан. 12 марта в аэропорту Харькова приземлился первый самолет компании Ernest Airlines сообщением Рим — Харьков. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

В дальнейшем рейсы будут осуществлять 2 раза в неделю — круглогодично. В дороге пассажиры будут находиться около трех часов. Стоимость билетов — от 65 евро в одну сторону.

Президент компании Ernest Airlines Шади Эль Таннир отметил, что доверие компании к Харьковскому региону сформировано благодаря совместной работе посольства Италии в Украине, руководства Харьковской области и аэропорта "Харьков".

"Для нас открытие этих рейсов — очень серьезный шаг. Рейсы Харьков — Рим и Харьков — Милан — самые длинные в нашей системе. Для нас это означает инвестиции в более 10 млн евро", — отметил Шади Эль Таннир.

Он добавил, что компания рассчитывает на 4 группы пассажиров: украинцев, живущих в Италии, туристов, пассажиров, которые направляются в Канаду и США и смогут осуществить пересадку в аэропортах Рима и Милана, а также бизнесменов.

Советник посольства Итальянской Республики в Украине Джоэль Мелькиори также отметил, что открытие новых прямых рейсов даст дополнительный толчок к развитию взаимоотношений между харьковскими и итальянскими студентами. Он акцентировал внимание и на потенциале для развития туризма, который дает безвизовый режим.

Ранее мы писали, что Wizz Air запустил новый рейс из Украины в Германию. Полеты осуществляются дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

Кроме того, украинский лоукостер SkyUp открывает девять новых рейсов.

С декабря-2018 SkyUp запланировала начало регулярных рейсов по четырем международным направлениям – Тбилиси. София, Попрад, Берселона. В 2019 году к ним добавятся еще семь:

рейсы в Ларнаку (Кипр) – с 31 марта;

Неаполь (Италия) и Тенерифе (Испания) – с 26 апреля;

Батуми (Грузия) – с 25 мая;

Римини (Италия) – с 1 июня;

Катанию (Италия) и Аликанте (Испания) – со 2 июня.

Напомним, в ноябре 2018 года крупные лоукостеры Wizz Air и Ryanair ужесточили правила перевозки ручной клади и багажа:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Из Харькова запустили два новых авиарейса в Рим и Милан". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.