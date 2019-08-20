Из харьковского экопарка сбежала зебра: что делать, если увидите животное

Фото из открытых источников

Из экопарка в городе Харьков сбежала зебра. Об этом сообщил пресс-секретарь "Фельдман Экопарк" Алексей Костюченко.

По словам Костюченко, зебру переводили в новый вольер. Животное вели с помощью шлейки в сопровождении надзирателей. В это время зебра сбежала.

"Животное ищут 20 работников экопарка, охрана и волонтеры. К поискам привлекли лошадей и квадрокоптер", - говорится в сообщении.

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Сотрудники экопарка просят людей, если увидят животное, самостоятельно не ловить - это может быть опасно, а обратиться к комплексу.

Напомним, в немецком Дрездене четыре зебры убежали из рождественского цирка к набережной реки Эльба.

Их удалось поймать, однако позже одно из животных скончалось от сердечной недостаточности, вызванной сильным стрессом. Также в ходе погони за зебрами пострадал полицейский.

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