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Из харьковского экопарка сбежала зебра: что делать, если увидите животное

20 августа, 05:50

Животное ищут 20 работников экопарка, охрана и волонтеры

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Из экопарка в городе Харьков сбежала зебра. Об этом сообщил пресс-секретарь "Фельдман Экопарк" Алексей Костюченко.

По словам Костюченко, зебру переводили в новый вольер. Животное вели с помощью шлейки в сопровождении надзирателей. В это время зебра сбежала.

"Животное ищут 20 работников экопарка, охрана и волонтеры. К поискам привлекли лошадей и квадрокоптер", - говорится в сообщении.

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Сотрудники экопарка просят людей, если увидят животное, самостоятельно не ловить - это может быть опасно, а обратиться к комплексу.

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Напомним, в немецком Дрездене четыре зебры убежали из рождественского цирка к набережной реки Эльба

Их удалось поймать, однако позже одно из животных скончалось от сердечной недостаточности, вызванной сильным стрессом. Также в ходе погони за зебрами пострадал полицейский.

Также мы писали, что летом в российском городе Ольховка в Волгоградской области в цирке-шапито медведь неожиданно вышел из-под контроля и набросился на дрессировщика.

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Источник: УНН

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