Карантин – подходящий повод обратиться за административными услугами онлайн в Харькове

Ограничительные меры в связи с предотвращением распространения коронавируса в Украине мотивируют граждан использовать эту возможность для обращения и получения админуслуг, на которые не хватало времени раньше

Большинство компаний и сервисов переходят в интернет-пространство только сейчас, а вот харьковские центры предоставления административных услуг уже давно в мейнстриме и предоставляют услуги онлайн.

Благодаря Порталу электронных сервисов можно сформировать 14 видов справок в безопасной домашней атмосфере, без необходимости посещать ЦНАП.

Сегодня Портал – это настоящее спасение для людей, которым срочно нужно получить справку.

Портал электронных сервисовe-kharkiv.org начал работать еще в июне 2018 года. Проект реализуется Департаментом регистрации и цифровой трансформации Харьковского городского совета, с участием КУ Офис Реформ при Харьковском городском голове. Неудивительно, что запрос на взаимодействие с государственными органами онлайн чрезвычайно высокий именно в Харькове. В полуторамиллионном городе живут и учатся 160 000 студентов, а больше 30 000 харьковчан работают в сфере ІТ.

Спасением для нервных клеток, еще до введения карантина, назвал Портал электронных сервисов e-kharkiv.org Игорь Дуняков, 26-летний харьковчанин. "Я пользовался сервисом, чтобы сформировать справки о регистрации места жительства и о составе семьи, которые требует военкомат. Я сформировал 2 справки за 3 минуты. Это спасение для нервных клеток", - рассказывает Игорь.

Портал электронных сервисов – это ваша безопасность, удобство, понятная и простая процедура работы. Спросите почему?

14 видов справок доступны онлайн мгновенно

Раньше было так: один департамент городского совета выдает харьковчанину справку, которую вместе с другими документами требует другой департамент того же городского совета. Сегодня горожане Харькова могут сформировать 14 видов справок в онлайн режиме, среди которых самые востребованные – справка о месте проживания и справка о составе семьи. 99% справок формируются моментально. К тому же втрое сократился перечень случаев, когда эти справки требуют, ведь местные власти имеют открытый доступ к Порталу.

3 шага, 3 минуты

Оформление справок на Портале электронных сервисов занимает 3 минуты и состоит из 3 шагов: авторизация на Портале, выбор нужной справки, заполнение формы с личными данными, часть которых подтягивается автоматически. Для авторизации нужна электронная цифровая подпись, которую легко получить, в частности, через популярные мобильные приложения банков.

Сформированный документ можно сохранить на своем устройстве, например, мобильном телефоне, отправить по электронной почте или распечатать при необходимости.

"Нет" подделке документов

Открытый доступ к информации делает невозможной подделку документов. Например, через Портал сегодня можно получить технический паспорт от КП "БТИ". Сегодня регистрируется много случаев попыток подделки именно документов БТИ, а Портал исключает такую ​​возможность.

100% электронное управление

Портал электронных административных сервисов в Харькове продолжают развивать. Сегодня харьковчане сформировали уже около 900 000 различных справок онлайн, не контактируя ни с одним государственным служащим или государственным учреждением.

"Я надеюсь, что в ближайшее время на Портале появится справка об отсутствии задолженности по коммунальным услугам, ее формирование сегодня продолжается недели. А также возможность продлить военный билет", – выражает свои пожелания к городским властям Игорь Дуняков. В городском совете подтверждают, что планируют расширение перечня документов, доступных через Портал электронных сервисов, а также хотят использовать преимущества реформы децентрализации, чтобы сделать Харьков флагманом среди городов Украины в диджитализации государственных услуг.

Поэтому берегите себя и получайте необходимые админуслуги безопасно, а Портал электронных сервисов поможет вам в этом.

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