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В Харькове сняли, как в закрытом из-за карантина зоопарке умываются звери (милое видео)

1 апреля, 10:35

Сергей Пономаренко

Больше всего в зоопарке славятся чистотой еноты

В Харьковском зоопарке показали, как звери умываются во время общенационального карантина. Правда, работники зоопарка подчеркивают, что их подопечные соблюдают правила гигиены и в любое другое время.

Приматы могут часами перебирать шерсть друг друга, чтобы она была чистой и опрятной. Так же регулярно ухаживают за перьями и птицы. Представители семейства кошачьих умываются несколько раз в день. Правда, некоторые из них – такие, как тигр Елисей, сочетают процесс с купанием в грязи. Но это, объясняют в зоопарке, помогает животным избавиться от насекомых. Похожие процедуры обожают и слоны. Но больше всего славятся чистотой еноты.

"Освежающий душ по несколько раз в день принимают наши слоны Аун и Тенди. После купания слоны осыпают себя песком. Корочка, которая образуется в результате песчаной ванны, уберегает кожу от ожогов и укусов насекомых, будто защитный крем. А вот еноты Мэн и Шоу тщательно моют лапы и все, что собираются есть", – рассказала пресс-секретарь зоопарка Харькова Жанна Сивуха.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в киевском зоопарке также сняли видео, как еноты моют лапы.

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Ролик собрал немало лайков в интернете. Люди писали, что будут брать пример с енотов. А еще – благодарили работников зоопарка, закрытого из-за карантина, за возможность таким образом любоваться животными.

Кроме того, мы писали о забавном еноте, покорившего соцсети своей воспитанностью.

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животные Харьков гигиена звери зоопарк

Источник: Сегодня

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