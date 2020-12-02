Кернеса не видели 100 дней. В Харькове разрешили провести первую сессию без мэра

Если мэра не будет на сессии, депутаты смогут выбрать председательствующего

Мэра Харькова Геннадия Кернеса не видели уже 100 дней. Сегодня горсовет Харькова разрешил проводить первую сессию нового созыва без него. Депутаты проголосовали за изменения в регламенте во время сессии.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

По словам депутата Юрия Черняка, это означает то, что сессия может состояться без Геннадия Кернеса, если тот будет отсутствовать по уважительной причине.

"Рассматривается очень важный вопрос…Мы меняем правила работы для горсовета нового созыва. На мой взгляд, это немного похоже на манипуляцию", – обратился к присутствующим Черняк.

Также он добавил, что в изменениях есть пункты, в которых сказано, что если на время проведения сессии городской голова избран, но по уважительным причинам он не участвует в первом пленарном заседании, то тогда горсовет имеет право избрать председательствующего.

"Мы перекручиваем закон и придумываем новые правила", – заявил Черняк.

После этого депутат призвал проголосовать за снятие данного пункта с голосования. В свою очередь коллеги Черняка обвинили в манипулировании его самого. В итоге на сессии проголосовали за внесение изменений в регламент.

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"За" проголосовали 53 депутата, "против" – семь, воздержались два депутата.

Как известно, мэр Харькова с 17 сентября находится в больнице "Шарите" в Германии. С тех пор Геннадий Адольфович не появлялся в Сети, на публике его не было еще дольше – с 23 августа. Местные жители писали об инсульте, коме и даже смерти Кернеса.

В мэрии эту информацию называют фейковой и подчеркивают, что мэр вернется в Харьков до 10:00 20 декабря. "Сегодня" создали страницу с обратным отсчетом к этой дате. Читайте: Telegram-канал Геннадия Кернеса "Умножающий на ноль".

Видео: Сегодня

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