Kharkiv Fashion-2019: дизайнеры использовали 3D-технологии и не стеснялись фантазировать

Гран-при за моду против насилия. Фото: Т. Ерохина.

Харьков на три дня превратился в столицу моды. В рамках проекта Kharkiv Fashion-2019 свои коллекции показали как юные, так и опытные дизайнеры со всей страны. А демонстрировали одежду на подиуме не только модели, но также футболисты, дети и люди с инвалидностью. Корреспонденты "Сегодня" побывали на празднике моды и узнали о трендах нынешнего сезона.

Проект Kharkiv Fashion успел стать традиционным, в этот раз он осел на арт-заводе "Механика", где в первый день состоялся финал всеукраинского конкурса молодых дизайнеров Start Fashion. Свои коллекции демонстрировали 35 участников из разных регионов Украины, которые соревновались в номинациях Street Fashion, National Style, Eco Style, Semicouture, De Luxe и Free Style.

Собирали мусор и сажали цветы. Фото: Т. Ерохина

Молодые дизайнеры не стеснялись фантазировать: к примеру, киевлянка Анастасия Снадная использовала в коллекции "Забияка" изображения Сальвадора Дали, Коко Шанель, Уинстона Черчилля, которые оживают с помощью приложения на смартфоне.

Харьковчанин Илья Иванов представил коллекцию Un fake из вторичных материалов — ремней, лент, шнурков, одежды, которую перестали носить.

А вот Гран-при конкурса присудили дизайнеру из Киева Анастасии Калининой, которая представила коллекцию белых платьев в атласных и бархатных тюльпанах "Оставь ее живой".

Таким способом она решила поднять тему насилия над женщинами, увидев, как прямо на остановке парень избивал девушку.

"Каждый цветок на платьях символизирует каждую девушку на планете. А повязки, которые модели сняли с глаз в финале показа, означают, что нужно открыть глаза и увидеть проблему", — рассказала автор коллекции.

О важности концепта в модельных показах говорит и дизайнер Лана Тесленко — член жюри и победительница Start Fashion-2017.

"Жюри смотрит на все детали, обувь, музыкальное сопровождение. Здорово, когда чувствуется посыл, ведь мода стала глубже и осознаннее", — говорит декоратор, дизайнер бренда 2l Factura Лана Тесленко.

Одежда с 3D-принтом. Фото: Т. Ерохина

Дни харьковской моды порадовали показами дизайнеров со всей Украины, среди которых — участники Ukrainian Fashion Week и кутюрье из Греции.

Впервые в истории мероприятия на подиум вышли футболисты и презентовали коллекцию Elements от слабослышащего дизайнера Олега Тарнавского.

Как рассказал член футбольного клуба "Волчанск" Александр Тарасенко, выходить на подиум было интересно и несложно, ведь футболисты — "люди раскрепощенные и дисциплинированные". Уже традиционно на подиуме появились люди с инвалидностью.

Инклюзивный показ. Люди с инвалидностью из организации "Креавита" на подиуме — не новички. Фото: Т. Ерохина

"Мы живем в украинском обществе, где существует множество стереотипов по поводу мужчин, женщин, людей с инвалидностью. На футболках доступно показана идея равности, причем в разных аспектах. На одной из футболок красовалась надпись: "мужчина = женщина = IT", — так как соцопросы показали, что в этой сфере намного больше мужчин", — рассказала автор коллекции We Can Екатерина Уварова.

На подиум также вышли слабослышащие и глухонемые дети в одежде из коллекцией I do what I want дизайнера Ольги Ковтун.

Во время Kharkiv Fashion-2019 была представлена одежда для повседневного ношения, вечерние наряды, была даже коллекция "Стильный доктор". Не обошлось и без перформанса: модели собирали мусор по подиуму, сажали цветы в горшки прямо во время презентации коллекции бренда 2l Factura.

