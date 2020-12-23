Кличко сделал селфи на похоронах Кернеса (фото)

В Харькове на похоронах мэра города Геннадия Кернеса мэр Киева Виталий Кличко сделал селфи с поклонницей.
Об этом сообщает Думская.
Как пишут СМИ, вероятнее всего это была поклонница Кличко, которая попросила сфотографироваться. Кличко не отказал девушке даже несмотря на не подходящую обстановку.
Напомним, сегодня, 23 декабря, в Харькове прощаются с мэром города Геннадием Кернесом. Он умер от осложнений коронавирусной инфекции в немецкой клинике "Шарите".
Ранее мы писали, что в Харькове уже закончилась церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом. Гроб с телом выносили из помещения театра под аплодисменты.
Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса
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