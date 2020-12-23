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Кличко сделал селфи на похоронах Кернеса (фото)

23 декабря, 15:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр Киева сфотографировался по просьбе поклонницы

В Харькове на похоронах мэра города Геннадия Кернеса мэр Киева Виталий Кличко сделал селфи с поклонницей.

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Об этом сообщает Думская.

Как пишут СМИ, вероятнее всего это была поклонница Кличко, которая попросила сфотографироваться. Кличко не отказал девушке даже несмотря на не подходящую обстановку.

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Напомним, сегодня, 23 декабря, в Харькове прощаются с мэром города Геннадием Кернесом. Он умер от осложнений коронавирусной инфекции в немецкой клинике "Шарите".

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Ранее мы писали, что в Харькове уже закончилась церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом. Гроб с телом выносили из помещения театра под аплодисменты.

Видео: Харьков 1654

Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

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Харьков похороны кернес Виталий Кличко селфи

Источник: Сегодня

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