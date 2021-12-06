Когда на лыжи хочется, но снега нет. В Харькове заметили необычного "гонщика" – видео

В Харькове прохожие сняли, как мужчина на "лыжах" с колесами катался на улице

В Харькове парень на лыжах прокатился по асфальту / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове на улице местные жители заметили странную картину: мужчина на лыжах катался по асфальту на проезжей части. При этом на улице ни намека на снег.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Х*евый Харьков".

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Необычный случай произошел на улице Дружбы народов.

На записи видно, как мужчина катается по городу на двух полозьях с помощью лыжных палок. При этом, скорее всего, к ним он прикрепил четыре колеса, поэтому и без труда передвигается по сухому асфальту.

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Тем временем Киев засыпало снегом

В столице вечером 5 декабря начался снегопад. Всю ночь на дорогах работала снегоуборочная техника. За ночь в столице работало 309 единиц спецтехники. К работам привлекали 195 дорожников.

Однако это не сильно помогло – утром столица застыла в пробках из-за зимних осадков. Практически весь центр Киева стоял. По прогнозам синоптиков, снегопады вероятны на протяжении всей недели.