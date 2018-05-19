Копы обнаружили в гараже у пенсионера арсенал боеприпасов и взрывчатку Второй мировой войны

Мужчина долгое время занимался раскопками и собирал боеприпасы

В Харьковской области 64-летний житель Змиевского района хранил у себя в гараже большое количество патронов, гранат, тротила и других боеприпасов. Полицейские изъяли арсенал в ходе санкционированного обыска. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В частности, 17 мая во время проведения операции сотрудники полиции обнаружили и изъяли у злоумышленника 1330 патронов, 41 гранату, 22 запала, 10 корпусов снарядов, 8 "выстрелов", 9 корпусов гранат и 10 килограммов тротила.

К проведению обыска также привлекались взрывотехники. По информации экспертов, изъятые предметы представляли опасность для хозяина дома и его родных. Некоторые боеприпасы находились в ржавом состоянии и в любой момент могли сдетонировать.

По словам мужчины, он долгое время занимался раскопками и собирал боеприпасы.

Изъятое направлено на экспертизу. Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.

В мае 2015 года в Харьковской области сотрудники ГСЧС уничтожили около трех тысяч боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщалось, харьковский школьник нашел возле детского сада гранату. Специалисты опознали в найденном предмете ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

В селе Циркуны Харьковской области, возле местной школы, нашли снаряд времен Второй мировой войны.