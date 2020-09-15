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Кормили боевиков: СБУ разоблачила незаконные поставки продуктов на Донбасс

15 сентября, 18:24

Руслан Ровик Руслан Ровик

Террористам поставляли продукты на миллионы гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконные поставки продуктов на оккупированные территории Донецкой области.

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Как сообщили в СБУ, объемы поставок исчислялись миллионами гривен. Были задержаны несколько жителей Харькова и области, которые действовали по схеме "скрытого транзита".

Злоумышленники отгружали в адрес подставным иностранным фирмам товары пищевой промышленности, которые после пересечения границы попадали на оккупированную территорию.

По предварительной информации, таким образом было экспортировано товаров на более чем восемь с половиной миллионов гривен. Сборы и налоги от продажи этой продукции шли в так называемую "ДНР".

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В ходе проведения обысков по местам жительства фигурантов, а также в офисах, на складах и в автомобилях, были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерские документы, черновики, в которых шла речь об обстоятельствах незаконных поставок.

Одному из фигурантов уже сообщили о подозрении по статье "содействие деятельности террористической организации" и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в 4,5 млн грн. Решается вопрос объявления подозрений другим участникам группы.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе и в Крыму "биометрику" для безвиза получили более миллиона человек. В миграционной службе отмечают, что украинцы с оккупированных территорий активно оформляют паспорта для безвизовых путешествий.

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продукты Харьков СБУ Донбасс поставки

Источник: Сегодня

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