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Крещение в Харькове: для купания оборудовали восемь мест

Сегодня, 22:13

Спасатели советуют окунаться не больше минуты и не нырять с головой

Традиционно. Окунаться будут в Саржином яру в субботу. Фото: city.kharkov.ua
Традиционно. Окунаться будут в Саржином яру в субботу. Фото: city.kharkov.ua.
Крещение в Харькове: для купания оборудовали восемь мест https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0e0/444/5c40e044433fc.png https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0e0/444/5c40e044433fc.png Харьков Спасатели советуют окунаться не больше минуты и не нырять с головой

В выходные цикл новогодних праздников завершится Крещением. Традиционно, службы и процесс освящения воды 19 января будет проходить не только в храмах города, но и на открытых водоемах.

В этом году искупаться в полынье и освятить воду можно будет на источниках в Саржином яру (9:00—14:00), в микрорайоне Вишневом в поселке Жуковского (9:00—12:00, 12:00—14:00), на ул. Клочковской (11:00—16:00), на ул. Владислава Зубенко (11:00—13:00), на ул. Бучмы (10:00—15:00), в реке поселка Большая Даниловка (10:00—14:00) и на углу ул. Печенежской и пр-та Льва Ландау (9:00—15:00).

В свою очередь спасатели просят горожан быть аккуратными и выбирать для купания специально оборудованные проруби.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, перед купанием следует разогреть тело, обязательно обуть удобную обувь или даже надеть шерстяные носки, резиновые сапоги, не мочить голову и не нырять с головой. В полынье можно находиться не больше минуты. Во время выхода из воды нельзя держаться за металлические поручни. А также спасатели просят взрослых внимательно следить за детьми.

Тем временем, в Запорожской области в преддверии Крещения для зимнего купания были организованы 38 мест. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

 

Стоит отметить, что Крещение Господне – один из главных христианских праздников, и среди его традиций – купание в проруби. Однако многие не знают о том, как правильно купаться и нырять первый раз. Об основных правилах подготовки организма к прыжку в прорубь рассказывали журналисты сайта "Сегодня".

праздник, Крещение, прорубь, купание

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АВТОР:

Оксана Козлова

Источник:

Сегодня

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