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Крушение Ан-26 под Харьковом: идентификация тел займет три недели

26 сентября, 13:37

Руслан Ровик Руслан Ровик

Тела погибших в катастрофе были серьезно изувечены

После крушения Ан-26 в Харьковской области на идентификацию погибших потребуется до трех недель. Их тела в катастрофе были серьезно изувечены.

Об этом заявил глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский.

"Тела находятся в крайне изувеченном состоянии. Фактически все они обгоревшие. На сегодняшний момент идентификацию ни одного тела осуществить не удалось", – сказал он.

Также Уруский отметил, что на экспертизу ДНК потребуется до трех недель.

"Нужно будет осуществлять экспертизу ДНК, что потребует дополнительного времени. По словам экспертов, это займет от двух до трех недель. Только после этого можно будет говорить об осуществлении процедур по захоронению наших бойцов", – сообщил вице-премьер.

Напомним, под Чугуевом уже начала свою работу Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы. На место трагедии уже вылетели вице-премьер Олег Уруский, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, министр МВД Арсен Аваков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

Также стало известно, что следователи Государственного бюро расследований рассматривают четыре версии авиакатастрофы.

Смотрите видео с места крушения воздушного судна:

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков ДНК чугуев погибшие харьковская область экспертиза опознание Олег Уруский

Источник: Сегодня

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