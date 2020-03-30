Куда повезут пациентов с COVID-19 в Харьковской области: список больниц

Названы больницы в Харькове и области, которые будут принимать людей с COVID-19

В Харьковской области назвали список больниц, в которые будут доставлять пациентов с коронавирусом.

В Министерстве здравоохранения определили для госпитализации с COVID-19 17 больниц в регионе, из которых шесть находятся в областном центре, а 10 – в районах.

Так, в Харькове на территории города для больных предназначены Харьковский городской клинический роддом №2 имени Гельфериха, Городская клиническая многопрофильная больница №17, Городская клиническая больница №13.

В области список включает 14 больниц: четыре областных – Харьковская областная детская инфекционная больница, Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения, Областная детская клиническая больница, Областная клиническая инфекционная больница (все находятся территориально в Харькове).

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Также в этом списке десять районных больниц – Чугуевская, Красноградская, Первомайская, Валковская, Волчанская, Змиевская, Балаклейская, Богодуховская больницы, Лозовское и Купянское территориальные медицинские объединения.

В Минздраве добавили, что в случае необходимости список больниц для больных коронавирусом будет расширяться.

Медицинские учреждения были отобраны руководителями областей и региональных департаментов здравоохранения.

"Все они имеют необходимое оборудование, чтобы оказывать помощь больным коронавирусом. А именно: в 240 учреждениях предусмотрено 4,1 тысячи мест для изоляции больных, 67 тысяч койко-мест. Количество аппаратов искусственной вентиляции легких составляет более 1800 единиц. В больницах работает 5855 врачей – инфекционистов, анестезиологов, терапевтов и педиатров", - пояснили в Минздраве.

При этом в врачи добавили, что выбранные больницы предназначены для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается, поэтому люди с симптомами коронавируса не смогут самостоятельно обратиться в эти учреждения.

"Это может угрожать их здоровью. При выявлении симптомов COVID-19 пациентам необходимо позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов – температура выше 38, которая не сбивается, и затрудненное дыхание – звонить в 103", – отметили в министерстве.

Напомним, что по данным Центра общественного здоровья на 10:00 30 марта, в Украине зафиксировано480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных. Шесть пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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