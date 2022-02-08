Ползают прямо по стенам. В аквапарке Харькова заметили тараканов – видео

В комментариях под опубликованным видео пишут, что тараканы там были всегда

В аквапарке "Джунгли" живут тараканы / Фото: Коллаж: Сегодня

В харьковском аквапарке "Джунгли" заметили тараканов. Посетители сказали об этом администрации, но там ответили, что они за это не отвечают.

Об этом написали в Telegram-канал "Типичная Салтовка | Харьков".

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"Мы увидели тараканов в помещении аквапарка и сказали об этом администрации на что администрация ответила: "Мы к этому не имеем никакого отношения, якобы за это отвечает гостиница и кухня", хотя это территория аквапарка, на которой свободно чувствуют себя товарищи прусаки", - написали посетители аквапарка.

В комментариях под опубликованным видео пишут, что тараканы там были всегда.

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Скриншот: Telegram-канал "Типичная Салтовка | Харьков"

В Киеве многоэтажку атаковали тараканы

В Киеве жильцы 12-этажного дома на улице Богатырской, 4, жалуются на нашествие мышей, которые атаковали десятки квартир. Кроме того, в доме множество тараканов. Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

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"В доме живут мыши. Причем живет их много. Прекрасно добегают до последнего этажа в поисках еды. В доме нашествие тараканов. Из 96 квартир в доме 75 квартир заселены этими гадами. Жалобы были, подписи были, собрания были. И все. Жильцы ничего не добились", — говорится в сообщении.

На видео, которое сняла жилица дома, можно увидеть и другие проблемы многоэтажки. Так, в доме трещины в стенах, плесень и мох. Кроме того, протекает крыша. Вода добралась даже до 7-8-го этажей.

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