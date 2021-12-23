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LOL дня. В Харькове женщина вызвала копов на сбежавшего после секса мужчину (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
23 декабря, 11:11
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По словам местной жительницы, ее никто не насиловал, но ей обидно
Женщина вызвала полицию из-за обиды на мужчину. Фото: коллаж "Сегодня"
Женщина вызвала полицию из-за обиды на мужчину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове женщина вызвала полицию, потому что после секса от нее ушел возлюбленный. По ее словам, она решила обратиться к правоохранителям из-за обиды.

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Типичное ХТЗ".

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Купил крем и сбежал

На видео можно увидеть, как сначала женщина представляется на камеру. Затем она объясняет полицейским, что вызвала их из-за женской обиды. По словам жительницы Харькова, у нее с мужчиной был оральный секс, но после этого возлюбленный сбежал.

"Меня никто не насиловал. Это ложный вызов. Фактически оральный секс был, но это было добровольно. Вызвала полицию из-за обиды. Мужчина купил мне сигареты, кофе и крем для лица, но убежал. А я влюбилась. Ну, как обычно", — сказала женщина.

Внимание! На видео есть нецензурная лексика

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