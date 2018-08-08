Малярия в Харькове: иностранец "завез" вирус из Нигерии

У гражданина Нигерии, который прибыл в Украину по личным делам, обнаружили малярию. Об этом во вторник, 7 августа, сообщила пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Ухудшение самочувствия у больного появилось еще 1 августа. А 4 августа его госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом "малярия".

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С начала 2018 года в Харьковской области зарегистрировано шесть случаев малярии, в том числе два – у жителей Харьковской области, которые находились в странах Африканского континента.

Ранее в Харьков иностранец завез малярию. Заболевание обнаружили у гостя из Гвинеи.

Напомним, в Украине продолжается вспышка кори – в разных регионах фиксируют все новые случаи заболевания.

Также в Киеве зафиксирован первый случай столбняка.

Отметим, ранее медики предупредили украинцев об инфекциях, которые грозят эпидемиями, в том числе были названы полиомиелит и дифтерия.