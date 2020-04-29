Медики Лозовой Харьковской области получили новый транспорт от Фонда Рината Ахметова

Благодаря новой технике врачи получили новые инструменты для спасения людей еще по дороге в больницу

Старые машины скорой помощи медики Лоховой Харьковской области называют "Пуля". Однако – не за стремительность в пути. УАЗы, на которых привыкли ездить врачи, резкие в управляемости, а пациента фельдшера спасают, стоя на коленях. "Сегодня" изучали особенности работы скорой помощи в Лозовой.

Лозовая – важный железнодорожный узел страны. Сейчас жизнь здесь остановилась. Станция – на карантине. Город – также, однако людей на улицах не уменьшается. Медики дежурят в усиленном режиме.

"Много вызовов к деткам, потому как родители перестраховываются и вместо того, чтоб пойти к семейному доктору, вызывают скорую помощь", – объясняет младшая медсестра Людмила Коваль.

В большинстве случаев медики Лозовой вынуждены ехать на старом авто.

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Оборудование в УАЗе – самое простое. А условия транспортировки – экстремальные.

"Сложно, неудобно, если говорить даже о высоте автомобиля, мы работаем иногда на коленях, стоя над больным", – рассказывает младшая медсестра Людмила Коваль.

В Лозовском районе врачи обслуживают более 100 тыс. человек. Сделать это качественно на старых скорых почти невозможно. Недавнее обновление автопарка восприняли как очень своевременное.

"Когда пригнали, посмотрели, облюбовали, каждый сел, проехался, попробовал, поработал на ней, уровень конечно чувствуется", – говорит фельдшер Артем Череда.

Это стало возможным благодаря проекту "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова. Внутри – самое современное оборудование. Есть даже все необходимое для оказания помощи пациентам с подозрением на коронавирус.

"Бригада прибывает на такой вызов в специальном защитном обмундировании, есть кислород у нас также, стационарно можем больному какую-то терапию оказывать в автомобиле", – объясняет Артем Череда.

Новым транспортом добраться до пациента и обратно в больницу удается гораздо быстрее. Водитель с 30-летним стажем Виктор признается: впервые работает в таком комфорте.

"Машина, конечно, шикарная, удобная. Когда я ездил на УАЗе в Харьков, я уставал, на этой я не устаю, я могу ездить туда-обратно", – рассказывает водитель Виктор Карнаушенко.

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Эта машина – одна из 200, которые разъехались по регионам всей страны.

"Ринат Леонидович обратил внимание на проблему экстренной помощи. Фонд правильно поступает, для нас это, конечно, большое подспорье – эта машина", – говорит заведующий Лозовского отделения центра экстренной медицинской помощи Андрей Пузырев.

Скорые приобретены на средства и по личному решению Рината Ахметова в ответ на инициативу Президента Украины Владимира Зеленского.

"Быстрее доезжаем, быстрее оказываем помощь. Бывают такие моменты, когда действительно выигрываешь секунды Большое спасибо Ринату Леонидовичу, что забоится о людях", – говорит водитель Виктор Карнаушенко.

Только за первый год работы, благодаря новым машинам, медики Украины смогут спасти миллионы человеческих жизней.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Ринат Ахметов первым в Украине отреагировал на опасность распространения коронавируса и направляет 300 млн гривен на борьбу с ним. Помимо оборудования для эффективного лечения больных, приобретены и переданы средства защиты для врачей. Фонд привез в Украину 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Это самая крупная партия диагностических материалов в рамках кампании Фонда Рината Ахметова по борьбе с коронавирусом.

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