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Михаил Добкин намерен баллотироваться в мэры Харькова

2 января, 00:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Выборы харьковского городского головы могут состояться в марте

Экс-депутат Верховной Рады и бывший глава Харьковской области Михаил Добкин намерен выставить свою кандидатуры на выборах городского головы Харькова, которые могут состояться в марте 2021 года.

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Об этом свидетельствуют его сообщения в Telegram.

Вначале намек на то, что он будет баллотироваться в мэры, прозвучал в поздравлении Добкина харьковчан с Новым годом в первые минуты 1 января.

"Меня многие харьковчане в последнее время часто спрашивают... Так я отвечу: таки да. В новый год – с новыми победами. Всех с праздником! С новым годом! Все будет Харьков", – туманно выразился экс-депутат.

Вечером в этот же день Добкин перепостил сообщение с одного из Telegram-каналов о том, что выборы должны пройти в марте и он идет в мэры.

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"Оттянуть выборы на максимальный срок не получится... придется проводить их уже в марте. И да, Добкин идет в мэры", – говорится в сообщении.

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1 января секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде с просьбой назначить перевыборы мэра.

Напомним, 23 декабря в Харькове похоронили мэра Геннадия Кернеса, который умер в немецкой клинике "Шарите" от последствий коронавируса.

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Харьков мэр Михаил Добкин выборы мэра
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