"Мы уже хотим спать", – на вторые сутки после выборов в Харькове выстроилась очередь, чтобы сдать бюллетени

Все это время территориальная комиссия работает почти без перерыва

Очереди, ссоры и никакой дистанции. Вторые сутки подряд в Харькове принимают бюллетени с избирательных участков с результатами местных выборов. Успели обработать только половину избирательной документации.

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"Сегодня" побывали в городской избирательной комиссии.

Сейчас здесь ситуация несколько лучше, чем накануне. Но все еще напряженная. Комиссия вторые сутки работает почти без перерыва. Рассказывают – ночью приняли протоколы только от пяти участковых комиссий. Остальные пришли утром – и снова образовалась очередь. Все очень устали, пытаются сдать документы скорее, а иногда лезут друг перед другом. Поэтому время от времени – ссорятся. Но, в целом, более половины участковых комиссий документы сдали.

"Нам бы все сдать, мы уже хотим спать. Хотим к детям, к внукам", – говорит член участковой избирательной комиссии Анжелика Чорнопищук.

Почти половину участковых избирательных комиссий отправили переделывать протоколы или сортировать бюллетени. Именно из-за ошибок и большого количества участков, которые свозят документацию к одной ТИК, такая задержка. Ко всему уже есть один участок, где будут полностью пересчитывать бюллетени.

"Потому что не возможно было понять, где они эти цифры брали, как они этот протокол заполняли. Совершенно непонятно. Поэтому, после того, как все 605 комиссий будут приняты, их бюллетени будут пересчитываться", – заявила председатель территориальной комиссии Ольга Мозговая.

Такими темпами принимать документы в Харькове закончат только завтра, в среду. Это – прогноз от председателя комиссии.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Харькове во время сдачи бюллетеней члену одной из УИК стало плохо.

Также мы писали, что, по данным экзитпола, Геннадий Кернес лидирует на выборах мэра Харькова.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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