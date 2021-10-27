На Харьков надвигается непогода: к чему готовиться (карта)

Ночью температура воздуха будет 0 градусов

Погода в Харькове 28 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 28 октября, в Харькове будет пасмурная погода.На протяжении дня в городе будет идти дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем температура воздуха будет колебаться от 10 до 12 градусов тепла. С утра и до вечера небо будет в облаках, а также синоптики обещают дождь.

Ночью температура воздуха опустится до 0 градусов. Осадков уже не будет. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Харькове на 28 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

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