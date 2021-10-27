На Харьков надвигается непогода: к чему готовиться (карта)

Завтра, 28 октября, в Харькове будет пасмурная погода.На протяжении дня в городе будет идти дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем температура воздуха будет колебаться от 10 до 12 градусов тепла. С утра и до вечера небо будет в облаках, а также синоптики обещают дождь.
Ночью температура воздуха опустится до 0 градусов. Осадков уже не будет. Ветер западный 5-10 метров в секунду.
Аномально холодный сентябрь
Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.
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- какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.