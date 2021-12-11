На каблуках и с детьми: по Харькову пробежались сотни Санта Клаусов (фото, видео)

В субботу, 11 декабря, в Харькове уже в пятый раз состоялся благотворительный марафон — забег в костюмах Санта Клаусов. В этом году зарегистрировались около 150 человек.
Об этом сообщает "Сегодня".
Забег Санта Клаусов в Харькове
На самом деле – никто не бежит 42 километра. Есть дистанции в 12, 6 и чуть больше одного километра. Последняя дистанция – самая массовая. Организаторы говорят, что зарегистрировались около 150 человек, и примерно столько же пришли без регистрации сразу на старт.
Бегут на каблуках, вместе с детьми, собаками и целыми семьями
Поскольку забег благотворительный, условия участия следующие. Атлеты и все желающие присоединиться должны бежать в костюмах Санта Клаусов. Их по сумме взноса можно приобрести на месте. Для тех, у кого свои, участие будет дешевле.
Есть и возможность, так сказать, "бежать", не вставая с дивана – просто помочь проекту деньгами. Ведь бегут Санты, чтобы собрать средства для закупки музыкальных инструментов для детей с особыми потребностями.
В результате каждый из участников забегов получит медали и памятные подарки.