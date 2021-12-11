На каблуках и с детьми: по Харькову пробежались сотни Санта Клаусов (фото, видео)

Есть и возможность, так сказать, "бежать", не вставая с дивана

В Харькове состоялся благотворительный марафон. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 11 декабря, в Харькове уже в пятый раз состоялся благотворительный марафон — забег в костюмах Санта Клаусов. В этом году зарегистрировались около 150 человек.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Забег Санта Клаусов в Харькове

На самом деле – никто не бежит 42 километра. Есть дистанции в 12, 6 и чуть больше одного километра. Последняя дистанция – самая массовая. Организаторы говорят, что зарегистрировались около 150 человек, и примерно столько же пришли без регистрации сразу на старт.

Бегут на каблуках, вместе с детьми, собаками и целыми семьями

Поскольку забег благотворительный, условия участия следующие. Атлеты и все желающие присоединиться должны бежать в костюмах Санта Клаусов. Их по сумме взноса можно приобрести на месте. Для тех, у кого свои, участие будет дешевле.

Есть и возможность, так сказать, "бежать", не вставая с дивана – просто помочь проекту деньгами. Ведь бегут Санты, чтобы собрать средства для закупки музыкальных инструментов для детей с особыми потребностями.

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В результате каждый из участников забегов получит медали и памятные подарки.

В Харькове прошел благотворительный марафон. Фото: Анна Бровко, "Сегодня" В Харькове прошел благотворительный марафон. Фото: Анна Бровко, "Сегодня" В Харькове прошел благотворительный марафон. Фото: Анна Бровко, "Сегодня" В Харькове прошел благотворительный марафон. Фото: Анна Бровко, "Сегодня" В Харькове прошел благотворительный марафон. Фото: Анна Бровко, "Сегодня" В Харькове прошел благотворительный марафон. Фото: Анна Бровко, "Сегодня" В Харькове прошел благотворительный марафон. Фото: Анна Бровко, "Сегодня" В Харькове прошел благотворительный марафон. Фото: Анна Бровко, "Сегодня" В Харькове прошел благотворительный марафон. Фото: Анна Бровко, "Сегодня" В Харькове прошел благотворительный марафон. Фото: Анна Бровко, "Сегодня" В Харькове прошел благотворительный марафон. Фото: Анна Бровко, "Сегодня" 1 /11

Забег Санта Клаусов в Харькове. Фото: "Типичное ХТЗ Харьков" Забег Санта Клаусов в Харькове. Фото: "Типичное ХТЗ Харьков" Забег Санта Клаусов в Харькове. Фото: "Типичное ХТЗ Харьков" 1 /3

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