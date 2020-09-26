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На месте крушения Ан-26 под Харьковом работают психологи

26 сентября, 12:53

Руслан Ровик Руслан Ровик

Специалисты помогают родным погибших справиться с горем

На месте падения Ан-26 под Чугуевом, где погибли 26 человек, работают психологи – они помогают семьям погибших преодолеть боль утраты.

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Об этом рассказал председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на своей странице в Facebook.

"Тяжело. Тяжело смотреть, как родители оплакивают своих детей. Как в одно мгновение оборвались жизни стольких людей – молодых защитников нашей Украины", - признался он.

Глава ГСЧС добавил, что на месте катастрофы "работают психологи, которые помогают семьям преодолеть боль утраты".

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"В этой страшной трагедии все наши мысли вместе с семьями погибших. Склоняем головы в печали и скорби. Вечная память…" – написал Чечеткин.

Напомним, под Чугуевом уже начала свою работу Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы. На место трагедии уже вылетели вице-премьер Олег Уруский, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, министр МВД Арсен Аваков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

Также стало известно, что следователи Государственного бюро расследований рассматривают четыре версии авиакатастрофы.

Смотрите видео с места крушения воздушного судна:

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков крушение траур катастрофа чугуев харьковская область ГСЧС психологи

Источник: Сегодня

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