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Нападение на автобус под Харьковом: одного из подозреваемых отпустили

17 сентября, 02:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В полиция установила непричастность Бугаева к преступлению

В Харькове вышел из-под стражи один из задержанных по подозрению в нападении на автобус на трассе у Люботина (Харьковская область) Александр Бугаев. Об этом сообщил прес-ссекретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает "Укринформ".

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Чубенко подтвердил, что следствие в отношении мужчины закрыли.

"Была установлена ​​непричастность к преступлению", – отметил он.

В свою очередь лидер партии "Национальный корпус" в Харькове Константин Немичев сообщил в Facebook, что задержанный ранее Александр Бугаев во время нападения находился в 50 км от места событий, но как подозреваемый провел за решеткой 18 дней.

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Напомним, 27 августа под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами, в результате чего были ранены два человека, полиция ввела план "Сирена".

Позже стало известно, что людей, напавших на автобус под Харьковом, задержали. Советник министра внутренних дел рассказал, что на трассе Киев – Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Видео: Х.Салтовка/Telegram

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Харьков харьковская область автобусы обстрелы нападение
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